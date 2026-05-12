Gobierno informa de la interrupción del tren convencional entre Málaga y Antequera por mejoras en dos estaciones

Archivo - Estación de tren de Aljaima en el municipio malagueño de Cártama. - RENFE - Archivo

MÁLAGA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha informado este martes de que los trabajos de mejora en las estaciones de tren de la localidad de Pizarra y Aljaima, en el municipio Cártama "se va a interrumpir el ferrocarril de línea convencional entre Málaga y Antequera unas semanas a finales de mayo".

"El Gobierno sigue trabajando y mejorando nuestra red ferroviaria con inversión y ejecución de obras", ha señalado en una nota de audio, en la que ha señalado que estas actuaciones "lamentablemente, generan estas molestias puntuales".

No obstante, ha incidido en que el fin es "seguir mejorando el servicio a los usuarios, que es el objetivo que tiene a Adif y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible".

"Como siempre hace en estas circunstancias, la operadora pública Renfe seguirá prestando el servicio con planes alternativos de transportes", ha finalizado.