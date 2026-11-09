González de Lara advierte del daño a la marca España por la pérdida de confianza en la alta velocidad tras el accidente

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

MÁLAGA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha advertido este lunes del daño a la marca España por la pérdida de confianza en la alta velocidad tras el accidente ferroviario en Urda (Toledo).

Así lo ha indicado el presidente en el 140 aniversario de la Cámara de Comercio de Málaga, donde ha asegurado que el impacto económico de la interrupción del servicio de alta velocidad es "difícil de cuantificar". Aunque ha reconocido que "genera un perjuicio enorme a la marca España", afectando no solo a Andalucía sino a ciudades intermedias como Antequera y grandes capitales como Córdoba y Sevilla.

Asimismo, González de Lara ha incidido en que la principal consecuencia del accidente es la pérdida de confianza en el ferrocarril y la alta velocidad, un daño "intangible" que ha considerado "casi más relevante que el valor económico porque va a costar trabajo recuperarlo". "La confianza cuesta mucho más recuperarla, va a costar tiempo y esfuerzo", ha manifestado.

En esta línea, el presidente de la CEA ha expresado su preocupación por el "terrible dolor de las 115 víctimas y sus familias que están sufriendo muchísimo como consecuencia de no hacer una gestión adecuada", recordando que "ya se había vivido una situación similar con el accidente de Adamuz".

De esta manera, González de Lara ha valorado como "bastante sensata" la cuantificación económica realizada por Turismo Costa del Sol, aunque ha subrayado que "independientemente de las cifras, sobre todo es la pérdida de confianza lo que preocupa a empresarios y ciudadanos".

Por último, el dirigente ha lamentado "la inquietud y la incertidumbre que genera a tantísimos malagueños y visitantes que no van a saber cuándo van a recuperar una infraestructura que ha sido modélica, no sólo en España, sino en toda Europa y que siempre ha sido una referencia para todos".