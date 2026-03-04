El grafitero Imon Boy interviene el Centre Pompidou Málaga para Málaga de Festival 2026

Director de la Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales, Luis Lafuente; el director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar; y Carlos Ferrer en representación de Imon Boy - FESTIVAL DE MÁLAGA

MÁLAGA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grafitero Imon Boy ha sido el encargado de intervenir la escalera de acceso a la colección principal del Centre Pompidou Málaga para el MaF 2026 con la obra 'El intérprete'.

La inauguración de esta intervención ha tenido lugar este miércoles con la presencia de Carlos Ferrer en representación de Imon Boy; el director de la Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal de Pablo Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales, Luis Lafuente; y el director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar.

Esta instalación sigue la línea artística planteada por este artista urbano: lo autorreferencial, una intervención que recoge la vida cotidiana, la intimidad y paisajes cotidianos de Imon Boy. Con esta propuesta, el grafitero aspira a que el visitante pueda sentirse reflejado, formar parte de la obra y hacerla suya.

La idea principal sobre la que gira 'El intérprete' se basa en reunir escenas, personajes y elementos que forman parte del imaginario de este artista, especialmente marcado por Málaga, su entorno y alrededores, pero no esa Málaga que se ofrece en las guías turísticas, sino esa otra Málaga hecha por quienes la habitan, trabajan y viven en ella a diario.

Se trata de superar los tópicos y estereotipos, reflejar Málaga como la vive un malagueño. Quienes pasean por sus calles, qué hace que Málaga sea la ciudad que es. Su gastronomía más popular, el estilo de las calles, de sus gentes, las playas y la luz del Mediterráneo. Los paisajes urbanos. Toda esa Málaga será reflejada con el estilo habitual de este artista urbano.

Imon Boy lleva ya años en el mundo del grafiti, alternando sus piezas de la calle con otros proyectos de estudio de forma paralela y enriquecedora. De manera autorreferencial, lleva al plano artístico todo lo que ha formado como persona a lo largo de su vida: grafiti, videojuegos, internet, cine, música, viajes... La clave de su producción es la unión de todos esos elementos pop y la curiosidad por el dibujo y la búsqueda de nuevas formas y escenarios. Ha participado en numerosas exposiciones colectivas e individuales.

INTERVENCIONES EN LA CENTRE POMPIDOU MÁLAGA Por otro lado, han recordado que en 2016, el artista José Medina Galeote fue el encargado de inaugurar la relación de intervenciones en el Centre Pompidou Málaga para MaF con una gran obra mural titulada 'Notre avenir est dans l'air (Nuestro futuro está en el aire)', tomado de un bodegón de Picasso de 1912. Una edición después, José Luis Puche interviene la escalera de acceso con su obra 'Papá', basada en la teoría del no lugar promulgada por Augé.

Mimi Ripoll, con su 'Melodías rítmicas', fue la artista seleccionada para la edición de 2018 de MaF con una intervención íntimamente ligada a la trayectoria discursiva que Ripoll lleva años desarrollando en torno al constructivismo.

Un año después, Darko fue seleccionado para la intervención de la escalera de acceso a la Colección Principal con '2º Movimiento', un mural de gran formato dividido en las dos paredes, de manera que la obra dialogaba entre sí al tiempo que tenía una lectura u otra según se observaba de abajo a arriba, o a la inversa.

En 2020, Charo Carrera fue la artista seleccionada para la intervención del MaF con la obra 'Si yo, si tú', donde la artista ofrece la posibilidad de reflexionar sobre el cambio que, como sociedad, necesitamos implementar para modificar ciertos paradigmas.

Guillermo Mora intervino el Centre Pompidou Málaga con la obra 'Sí pero no', para el MaF 2023, siendo Javier de Juan, el último creador en intervenir este espacio con dos instalaciones en su obra 'Hay un tiempo grande y hay un tiempo pequeño'.

Asimismo, el artista Marcos Reina y el artista floral Óscar Ros fueron los encargados de intervenir el Centre Pompidou Málaga para Málaga de Festival 2025 con una obra orgánica que dialogaba desde dos espacios distintos del museo.