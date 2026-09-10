La Guardia Civil compone un dispositivo especial con 132 agentes para el paso de la Vuelta Ciclista por Málaga

Archivo - Imagen de archivo de un agente de Tráfico de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÁLAGA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Movilidad y Seguridad Vial (UMSV) de la Guardia Civil ha constituido un dispositivo especial compuesto por 132 agentes con 59 motos, 28 vehículos todo terreno y de apoyo y un helicóptero para dar cobertura y seguridad al paso de la 19ª etapa de la Vuelta Ciclista a España que discurrirá por la provincia de Málaga el próximo viernes, 11 de septiembre.

Según ha informado la Guardia Civil de Málaga en una nota, se ha establecido un dispositivo de seguridad, apoyando a la UMSV, con 25 guardias civiles y 12 vehículos de seguridad ciudadana, y 82 guardias civiles y 18 vehículos del Subsector de Tráfico, además del apoyo de otras especialidades. El 11 de septiembre, con motivo de la llegada de la 18ª etapa a la localidad de Estepona, la Guardia Civil acercará su labor a la población.

En el 'Parque Vuelta', espacio establecido por la Organización que se situará en el Paseo Marítimo de la localidad de Estepona, se instalará un stand institucional con una exposición de medios y material específico de las distintas unidades del Cuerpo. La entrada será libre para todos los asistentes.