Gulf Air retoma la línea directa Málaga-Baréin del 17 de junio al 25 de septiembre. - GULF AIR

MÁLAGA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea Gulf Air ha anunciado este miércoles que reforzará la conectividad entre España y Oriente Medio al retomar la ruta directa Málaga-Baréin del 17 de junio al 25 de septiembre.

De esta forma, desde la compañía han indicado en una nota que ofrecen "una opción cómoda y eficiente tanto para viajes de negocio como de ocio, con excelentes conexiones hacia el Golfo Pérsico, el Océano Indico y Asia".

La operativa prevista de Málaga-Baréin cuenta con salida de la capital malagueña a las 13,40 y llegada a las 21,55, los jueves y sábado. En lo que se refiere a Baréin-Málaga, la salida será a las 23,05 horas y la llegada a a las 05,35 horas, los miércoles y viernes.