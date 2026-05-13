Sira Rego dice que "la rabia organizada construye" y pide "salir a ganar Andalucía para la mayoría social"

Sira Rego en un acto de Por Andalucía en Chiclana. - POR ANDALUCÍA

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha participado en un acto de campaña con la candidata número uno de Por Andalucía en la provincia de Cádiz, Esperanza Gómez, donde ha afirmado que "la rabia organizada construye" y que "el pueblo organizado arranca a quienes siempre quisieron quedárselo todo". Así, tras asegurar que "no tenemos miedo a imaginar y construir una Andalucía mucho más justa", ha pedido "salir a ganar Andalucía para la mayoría social".

En su intervención en el acto de campaña celebrado en Chiclana de la Frontera, Rego ha afirmado que saben que "las cosas cambian de dirección cuando el pueblo se organiza". "Lo hemos demostrado y lo volvemos a hacer, por lo que desde la confianza y el optimismo que me da pensar que cuando la gente trabajadora se organiza cambian las cosas", ha incidido.

En este sentido, ha añadido que no estarán satisfechas "hasta que haya derechos allí donde hay injusticia o hay silencio". "No debemos tener miedo de nuestra rabia, porque hay veces que estamos indignadas y con razón, pero la rabia sola desgasta, divide, levanta muros y genera sospechas sobre los compañeros porque se perciben como una posible amenaza", ha manifestado, antes de asegurar que "pero la rabia organizada construye y es el mejor anticuerpo frente a la resignación".

Así, ha asegurado que "ellos --la derecha-- nos quieren agotadas porque la gente agotada no pelea y no se organiza". Rego ha afirmado que "todos los derechos que hoy existen fueron considerados imposibles hasta que alguien salió a conquistarlos, así que somos muy realistas y estamos aquí para decir que Andalucía no está en venta, que sabemos que los derechos nunca fueron concesiones ni caridad, sino conquistas que el pueblo organizado arranca a quienes siempre quisieron quedárselo todo".

"Por esto el 17 de mayo vamos a votar por Andalucía, así que salgamos a convencer, salgamos a organizarnos y salgamos a ganar Andalucía para la mayoría social", ha concluido.