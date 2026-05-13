Maíllo asegura que Moreno "está nervioso" y le acusa de "juego sucio": "Le vamos a cantar las cuarenta el 17M"

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, junto al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en un acto de campaña en Torremolinos (Málaga). - POR ANDALUCÍA

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha asegurado que el candidato a la reelección del PP-A, Juanma Moreno, "está nervioso" en los últimos días de la campaña electoral para los comicios autonómicos del 17 de mayo.

"Moreno intenta sacar rédito de la tragedia. Está creando odio y está utilizando Canal Sur como el cortijo. Moreno deja de crear odio, deja de sacar rédito de las tragedias que ocurren en Andalucía", ha espetado Maíllo en un acto de campaña este miércoles en Torremolinos (Málaga) en el que ha estado acompañado por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.

El candidato de la coalición ha hecho referencia a la publicación del videoclip de 'Kilómetro Sur', la canción interpretada por Moreno para la campaña, cuya emisión en Canal Sur ha sido denunciada a la JEA. "No vamos a hablar de cómo canta Moreno, le vamos a cantar las cuarenta por su gestión de gobierno, eso es lo que tenemos que hacer con inteligencia colectiva", ha subrayado.

Maíllo ha calificado el modelo del actual presidente de la Junta como "anti-andaluz" por, a su juicio, "incentivar la desigualdad y el individualismo". "Andalucía es la solidaridad fraterna, la ayuda de la gente cuando necesita esa protección, es la confianza en el ser humano y es la rebeldía", ha reseñado.

Ante esta situación, el también coordinador de IU ha destacado la "campaña de propuestas" que han desplegado desde la coalición. "Hemos sido los únicos que a la crítica le hemos hecho una propuesta. Nosotros sabemos con quién estamos y nosotros estamos en el lado correcto, con los trabajadores", ha señalado.

Maíllo ha apelado a la movilización para "cambiar el guion" en las elecciones del 17 de mayo. "Vamos a ganar porque somos la mayoría social frente a la invocación del miedo nos vamos a movilizar", ha subrayado.

"CLARO QUE MERECE LA PENA VOTAR"

Maíllo ha estado respaldado por primera vez en la campaña por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, quien lo ha calificado como una persona "honrada, recta, que sabe por qué está donde está y que sabe a quién defiende".

"Todo el mundo sabe dónde estamos, todo el mundo sabe dónde va a estar Antonio Maillo el lunes que viene, defendiendo a la clase trabajadora andaluza", ha destacado.

El ministro ha defendido la gestión del Gobierno central en el brote del Hantavirus y ha asegurado que España "ha sido referente". "El Partido Popular estaba deseando que sucediera una catástrofe", ha añadido Bustinduy a la par que se ha mostrado "orgulloso" de que el país se ha referencia en su posición en la guerra de Irán y Gaza.

Por otro lado, Bustinduy ha asegurado que van a volver a presentar en el Congreso la prórroga de los alquileres que fue rechazada con los votos de PP, Vox y Junts. Al hilo de esto, ha criticado la propuesta de 'prioridad nacional' de Vox.

"¿Dónde está la prioridad nacional cuando votaron a favor de los fondos buitre y en contra de las familias españolas a las que esos fondos se están echando a la calle? ¿Cuál es la prioridad de esta gente?", ha señalado.

Ante esta situación, el ministro ha apelado a la movilización y a la organización para "combatir en un momento complicado". "Un pueblo resignado es un pueblo que no se defiende. Y no es verdad, claro que merece la pena organizarse, luchar, votar", ha remarcado.

"Aquí está la izquierda andaluza, orgullosa de su historia, de su tradición. Aquí hay un pueblo valiente que ha conquistado cada uno de sus derechos. Así que este domingo a continuar esa lucha", ha concluido.