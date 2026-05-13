Adelante anuncia en Arcos (Cádiz) un plan para extender el ferrocarril a municipios de más de 20.000 habitantes

El candidato a la Presidencia de la Junta por Adelante, José Ignacio García, junto a Soulaima Vázquez y Óscar García Jurado, en un acto de campaña en Arcos de la Frontera (Cádiz) - ADELANTE ANDALUCÍA

ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

El candidato a la Presidencia de la Junta por Adelante, José Ignacio García, ha anunciado en la tarde de este miércoles, 13 de mayo, el 'Plan 20.000', una propuesta para conectar mediante trenes de cercanías y media distancia a todos los municipios andaluces de más de 20.000 habitantes.

García ha acudido a un acto en Arcos de la Frontera, donde ha podido escuchar a vecinas y vecinos que han denunciando los problemas de transporte en la Sierra de Cádiz.

En ese sentido, desde la formación andalucista se ha denunciado que hay carreteras cortadas, el "deterioro" del sistema público de autobuses, "con líneas eliminadas durante la pandemia que nunca se recuperaron", y la ausencia de transporte ferroviario en la comarca gaditana.

"Yo he visto al señor Moreno muy preocupado porque los turistas no pudieran venir a determinadas partes de Andalucía. Yo también me preocupo, pero también me preocupa que los vecinos y vecinas se puedan mover, que la gente pueda ir a los trabajos, que pueda ir a los hospitales, que pueda ir a estudiar", ha defendido García.

Es por eso que desde la formación que lidera se ha propuesto un "plan urgente" de refuerzo de las líneas de autobuses, además de reclamar inversiones para mejorar el estado de las carreteras, insistiendo en que hay varias que están cortadas. Ante esto, ha argumentado que "cuando llega un temporal y las carreteras se cortan, también es porque durante mucho tiempo no se ha dedicado dinero a cuidarlas".

Por último, Adelante ha defendido el denominado 'Plan 20.000', con la que conectar con trenes a todos los municipios andaluces de más de 20.000 habitantes.

En ese sentido, el candidato de Adelante ha valorado que en la Sierra de Cádiz hay "varios municipios", entre ellos Arcos de la Frontera, "que debería tener una conexión ferroviaria al menos con Jerez", que sí cuenta con estación de tren.

García también ha reivindicado "una forma distinta de hacer campaña", basada "no solo en las propuestas y las críticas, sino también en la escucha activa de la ciudadanía". Al respecto, ha señalado que "la izquierda tiene mucho que aprender de eso", de "escuchar a la gente", algo que según ha dicho, "es lo que estamos intentando hacer en esta campaña". "Proponer, criticar, pero también escuchar a la gente", ha concluido el candidato de Adelante.