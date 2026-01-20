Habilitan en Málaga hasta el miércoles una apertura especial ininterrumpida del Centro de Transfusión para donar sangre

Archivo - Detalle de la extracción de sangre en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga, con motivo de la afluencia y peticiones de personas para donar sangre en la provincia tras el grave accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), ha habilitado una apertura especial ininterrumpida hasta el miércoles, 21 de enero.

Por tanto, el horario de donación de sangre en el Centro de Transfusión de Málaga, en el recinto del Hospital Civil, es de 09.00 horas a 21.00 horas de manera ininterrumpida.

Por otro lado, han precisado que, aunque no existe un llamamiento específico en la provincia malagueña para el envío de sangre a Córdoba, el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga "ha estado alerta por si había derivaciones de heridos a Málaga, las cuales no se han producido". No obstante, han precisado que "lo que se está haciendo es fortalecer las reservas del Regional".

Cabe recordar que el Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, recogió este pasado lunes 2.990 bolsas de sangre, el triple de un día normal --con hasta un máximo de 900--, tras animar a los ciudadanos a que realizaran donaciones para garantizar las reservas como consecuencia del accidente ferroviario.