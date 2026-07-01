Tres detenidos tras hallar el cuerpo de una mujer en un pozo en Rincón de la Victoria (Málaga)

Hallan el cuerpo de una mujer en un pozo en Rincón de la Victoria

Hallan el cuerpo de una mujer en un pozo en Rincón de la Victoria - EUROPA PRESS/ÁLEX ZEA

MÁLAGA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cadáver de una mujer ha sido hallado este miércoles en un pozo cerca de la autovía en la localidad malagueña de Rincón de la Victoria, según han confirmado fuentes cercanas a la investigación. Hay tres detenidos por su presunta relación con estos hechos.

Este hallazgo se enmarca en una investigación conjunta entre la Guardia Civil y la Policía Nacional, cuerpos que continúan realizando pesquisas al respecto, han indicado a Europa Press las fuentes.

Así, los investigadores están a la espera de los resultados de la autopsia y de otras diligencias practicadas para el total esclarecimiento de lo ocurrido.