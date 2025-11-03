Hallan el cuerpo sin vida de una persona en una playa de Algarrobo (Málaga)

MÁLAGA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cadáver de una persona, del que se desconocen más datos, ha sido hallado al mediodía de este lunes en la playa de Mezquitilla, en Algarrobo (Málaga), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

A las 13.40 horas el teléfono 112 ha recibido la llamada de un particular que divisaba un cuerpo flotando en el mar, en una zona de rocas próxima a la orilla, frente a la calle Red en la playa de Mezquitilla.

Desde la sala coordinadora se ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Local, a los Bomberos y a la Guardia Civil, que a su vez ha activado a uno de sus grupos de intervención, para el rescate de la persona.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado al 112 el hallazgo del cuerpo sin que de momento hayan trascendido más datos de las circunstancias que rodean este suceso