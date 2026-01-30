Hallan con vida al hombre desaparecido en Cártama (Málaga)

Dispositivo de búsqueda de un hombre desaparecido en Cártama - AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA

MÁLAGA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El hombre que estaba siendo buscando en el municipio malagueño de Cártama tras desaparecer en la zona de las Tres Cruces cuando se encontraba con un familiar en el campo ha sido localizado con vida.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a Europa Press que el hombre mayor que estaba desaparecido ha sido hallado "en perfecto estado".

Cabe recordar que en el operativo de búsqueda han actuado Guardia Civil, 112, Bomberos, Policía Local y Protección Civil, que han colaborado de forma coordinada en las tareas de localización.