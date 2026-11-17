‘Hen’, Del Sudafricano Nico Scheepers, Ha Sido La Película Reconocida Por El Jurado Oficial De Fancine - FANCINE

MÁLAGA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 36 edición del festival de cine fantástico de la Universidad de Málaga, Fancine, ya tiene sus ganadores. 'Hen', del sudafricano Nico Scheepers, ha sido la película reconocida por el Jurado Oficial, compuesto por la realizadora Ángeles Huerta, el cineasta estadounidense Anthony Oberbeck y el director malagueño Rafael Robles, 'Rafatal', con el Premio al Mejor Largometraje, dotado con 6.000 euros por la Universidad de Málaga.

Con este reconocimiento, la cinta hace historia en Fancine y se convierte en la primera película africana que se alza con el máximo galardón del certamen.

La gran novedad del palmarés ha llegado de la mano del Jurado Joven, integrado por cinco estudiantes de la Universidad de Málaga, que por primera vez ha valorado también los diez títulos de la Sección Oficial.

Su Premio al Mejor Largometraje, dotado con 1.500 euros por la Universidad de Málaga, ha recaído en uno de los fenómenos del momento en el fantástico: 'Teenage Sex and Death at Camp Miasma', coproducción entre Estados Unidos y Canadá con la que Jane Schoenbrun, responsable de 'I Saw the TV Glow', revisita el slasher desde el deseo y la identidad queer. Protagonizada por Hannah Einbinder y Gillian Anderson, la película juega con el cine dentro del cine: una joven directora recibe el encargo de resucitar una franquicia de terror y acaba fascinada por la actriz que protagonizó la entrega original.

CORTOMETRAJES Y PREMIOS DEL PÚBLICO

En la competición de cortometrajes, el mismo comité ha concedido el Premio Aula Magna al mejor cortometraje de animación a 'The Nest', obra francesa dirigida de forma colectiva por Aurélien Coquery, Léa Kermanach, Soline Mauguin, Abel Tixador, Jan Baounon y Roman Sielte-Fiette, sobre una joven lutier que descubre un oscuro secreto en el taller familiar.

En imagen real, el reconocimiento ha sido para 'That Damn Cat', del estadounidense David Hefner, una comedia en la que un malvado gato no ve con buenos ojos los intereses románticos de su dueña. Ambos trabajos obtienen una dotación de 1.500 euros, aportada por Aula Magna en el caso de la animación y por la Universidad de Málaga en el de la imagen real.

Además, el Jurado Joven ha otorgado el Méliès de Plata a la ciberpunk 'Reus', del checo Ondrej Tesnar, que se convierte así en la candidata de Fancine al Méliès de Oro al mejor cortometraje fantástico europeo que convoca la Federación Internacional de Festivales Méliès (MIFF).

Por su parte, el público, siempre pieza esencial para el certamen universitario, ha elegido 'Never After Dark' como Mejor Largometraje. La producción japonesa del estadounidense Dave Boyle, responsable de la serie 'House of Ninjas', fue el último estreno de la Sección Oficial. El premio, patrocinado por Cervezas Victoria, está dotado con 1.000 euros.

Zona Iberoamericana, que en esta edición ha estrenado carácter competitivo, tiene también su primera ganadora. Los espectadores han escogido 'Upiro', de Óscar Martín, entre las cinco aspirantes al Premio del Público al Mejor Largometraje de Zona Iberoamericana, patrocinado por Clínicas Rincón Dental y dotado con 1.000 euros.

En cortometrajes, el voto popular ha distinguido como mejor cortometraje de imagen real a la española 'La anciana y la eternidad', de Marc Martínez Jordán y a la estadounidense 'Tuna Tartare', de Lena Greene. Ambos galardones, patrocinados por Cervezas Victoria, están dotados con 500 euros cada uno.

Por último, la prensa acreditada ha concedido el Premio Gato Rabioso a '5 minutos más', de Javier Ruiz Caldera, la película que inauguró fuera de concurso esta 36 edición y fue la primera producción española en abrir Fancine. Escrita y protagonizada por Berto Romero junto a Belén Cuesta y Javier Cámara, la comedia atrapa en un bucle temporal a un matrimonio en crisis durante una escapada al campo. El palmarés se cierra así con el mismo título con el que arrancó el festival.

GALA DE CLAUSURA: SIETE DÍAS DESPUÉS

La gala de clausura, coordinada de nuevo por la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga (ESAD) con la participación de estudiantes del Conservatorio Superior de Danza Ángel Pericet, el Conservatorio Superior de Música y la Escuela de Arte y Superior de Diseño de San Telmo, ha retomado la historia que dejó abierta la inauguración y resuelto, una semana después, la amenaza de la extraterrestre Pili de aniquilar a la humanidad.

Tras la lectura del palmarés, 'Family Movie', la comedia de terror que codirigen y protagonizan Kevin Bacon y Kyra Sedgwick junto a sus hijos, Sosie y Travis, ha sido la encargada de apagar el proyector del 36 Fancine con un homenaje al cine de terror de bajo presupuesto y a quienes siguen rodando pese a todas las dificultades.