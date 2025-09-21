Herido el conductor de un vehículo de bomberos tras chocar con un turismo en Málaga capital

MÁLAGA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Local han intervenido este domingo en un accidente entre un turismo y un vehículo del Real Cuerpo de Bomberos en la calle Pacífico, a la altura de la glorieta de la avenida Molière, en Málaga capital, donde el conductor del vehículo de bomberos ha salido herido.

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha informado a Europa Press que, sobre las 16,00 horas de la tarde, se ha producido una colisión entre un turismo y un vehículo de bomberos, a la altura del paseo marítimo. Los bomberos alertaron al 112 de este accidente y demandaron asistencia sanitaria para uno de sus compañeros que estaba herido.

Por su parte, el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga ha detallado en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por esta agencia, que hasta el lugar de los hechos también se han desplazado dotaciones de los parques Central (Martiricos) y Pirámides que han excarcelado al conductor del vehículo de extinción de incendios.

Posteriormente, el herido ha sido trasladado por la ambulancia de bomberos hasta un centro hospitalario. Mientras, el Grupo de Atestados de la Policía Local se ha hecho cargo de la investigación del accidente.