Herido un hombre en una colisión de un turismo y un camión en Casarabonela (Málaga)

Imágen del accidente. - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

MÁLAGA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 56 años ha resultado herido de un accidente de tráfico ocasionado por la colisión de un turismo y un camión en el término municipal de Casarabonela (Málaga). Los bomberos tuvieron que ayudar para extraer al herido del vehículo.

El accidente, según han precisado desde Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, tuvo lugar este pasado miércoles en el kilómetro 32 de la A-357, a la altura de Casarabonela, en torno a las 22,30 horas.

Desde el Consorcio Provincial de Bomberos han explicado que una dotación de Coín intervino para extraer al conductor del coche desde la puerta trasera.

Posteriormente, el herido quedó a disposición de los servicios sanitarios, que lo trasladaron al Hospital Clínico Universitario de Málaga capital.