Herido un hombre en el incendio de una vivienda en Málaga capital

MÁLAGA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 44 años ha resultado herido en el incendio de una vivienda en Málaga capital, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El siniestro se ha producido en un piso de la calle Jerez Perchet, en el distrito de Ciudad Jardín, sobre las 21.30 horas de este pasado jueves, cuando los vecinos alertaron de humo y llamas en un bloque de cuatro plantas.

En el lugar intervinieron efectivos de Bomberos en la extinción y ventilación del inmueble, junto con el garaje, y Policía Local y Nacional. Los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud evacuaron al afectado al Hospital Regional de Málaga.

Por parte de los bomberos se trasladaron al lugar dos dotaciones del parque de Martiricos, con dos vehículos autobombas, un vehículo autoescala y dos vehículos ligeros.

Según han indicado desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga en el incendio se han visto afectados el salón y la vivienda colindante por humo.