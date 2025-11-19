Herido un hombre tras recibir un disparo en una pierna en el distrito de Carretera de Cádiz de Málaga

MÁLAGA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido por disparo de bala en una pierna este miércoles en el distrito de Carretera de Cádiz de la ciudad de Málaga. El grupo de Homicidios de la Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación, que también han señalado que el herido es un hombre de 58 años y que, a pesar de haber recibido un impacto de bala, su vida no corre peligro.

Por otra parte, el sistema Emergencias 112 ha recibido en torno a las 16.00 horas llamadas que alertaban de un hombre herido por un disparo en la pierna en el referido distrito, en el entorno de un parking de caravanas próximo a un centro comercial. El 112 ha avisado para su movilización al lugar a Policía Local, Policía Nacional y sanitarios.