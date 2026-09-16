Herido un menor de cuatro años al ser golpeado por un tren de Cercanías en Torremolinos (Málaga)

Archivo - Tren de Cercanías en Torremolinos. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un niño de cuatro años resultó herido este pasado martes al ser golpeado por un tren de Cercanías en la localidad malagueña de Torremolinos.

El suceso se produjo sobre las 19,46 horas. Adif recogió la comunicación de que un tren había golpeado a una persona antes de llegar al apeadero de Montemar Alto de dicha localidad en un punto no autorizado de paso, según han indicado a Europa Press desde dicho organismo.

Según Emergencias 112 Andalucía, en ese momento, se dio aviso a la Policía Local, Nacional y a los servicios sanitarios. La información remitida al 112 es que se trataba de un niño de cuatro años que había sido golpeado por el tren.

El menor fue evacuado a un hospital por un golpe en la cabeza y por presentar alguna herida en el cuerpo. Se encuentra estable en observación.

En cuanto al tren afectado, el convoy fue apartado para no interferir en la circulación a las 20,10 horas y en este intervalo de tiempo fueron cinco los trenes afectados con retrasos, han señalado desde Adif.