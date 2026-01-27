Un herido tras salirse un coche de la vía y caer por un desnivel a un río en Casabermeja (Málaga)

Intervención de Bomberos del Consorcio Provincial por un accidente de tráfico. - CPB

MÁLAGA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida este martes en un accidente ocurrido en la A-45 tras salirse de la vía el vehículo en el que iba y caer por un desnivel varios metros hasta un río, dentro del término municipal de Casabermeja (Málaga), han informado desde el Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) y Emergencias 112 Andalucía.

Los hechos han tenido lugar sobre las 14.10 horas en concreto en el punto kilométrico 124 de dicha vía, en sentido Sevilla. Tras el aviso del accidente, hasta el lugar se han desplazado efectivos sanitarios, de la Guardia Civil y del Consorcio de Bomberos, han precisado desde 112.

Así, dotaciones del CPB en Colmenar y Antequera han intervenido para extraer a la persona accidentada, tras salirse el vehículo de la vía y caer desde un puente, que es trasladada en helicóptero por los servicios sanitarios.