Un herido en un tiroteo en una zona cerca de una playa de Estepona (Málaga)

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061. Imagen de archivo. - 112 ANDALUCÍA - Archivo

MÁLAGA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida este martes en un tiroteo ocurrido en una zona próxima a una playa de la localidad malagueña de Estepona, según han confirmado los servicios sanitarios al 112 tras el traslado del herido.

Emergencias 112 Andalucía ha recibido sobre las 17,30 horas varios avisos de personas que aseguraban haber escuchado disparos en la zona de la urbanización Andalucía Beach. Los servicios sanitarios han trasladado al herido al Hospital Costa del Sol de Marbella.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local, de la Nacional; así como a los servicios sanitarios. Según han señalado testigos al 112, una persona habría resultado herida y se habría desplomado en el suelo, aunque por el momento se desconoce el estado.