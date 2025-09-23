Las hermanas de García Caparrós confían en saber la verdad sobre quién disparó a su hermano: "Lo taparon"

Archivo - Las hermanas de Manuel José García Caparrós Loli, Puri y Paqui, en la ofrenda floral en el lugar del fallecimiento. A 4 de diciembre de 2024, en Málaga, Andalucía (España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las hermanas de Manuel José García Caparrós confían en conocer los detalles de la llamada Comisión de Encuesta que recoge lo sucedido en torno a la muerte de su hermano el 4 de diciembre de 1977 durante una manifestación pro autonomía andaluza en Málaga capital donde se vio involucrado en una carga policial y recibió un disparo mortal. Consideran que "muchísima gente lo vio todo" y sin embargo, a quien disparó a su hermano, creen que "lo taparon".

En este sentido se ha pronunciado una de sus hermanas, Loli García Caparrós, durante una conversación con Europa Press en este martes, 23 de septiembre, cuando está previsto que la Mesa del Congreso de los Diputados apruebe una instrucción del Departamento de Archivos y Bibliotecas que dará acceso a la documentación que existe en la propia cámara baja sobre este asunto de la denominada Comisión de Encuesta.

Loli García Caparrós ha dicho sobre este particular: "Es la noticia que tanto hemos esperado, después de 48 años, con mucha alegría, de que se sepa la verdad, quién fue con nombres y apellidos --quien disparó a su hermano--, qué fue ya lo que pasó y ya cerrar este capítulo que nos pesa tanto".

"Ya es demasiado lo que llevamos luchando para que se sepa y para que haya justicia y para que sepan los andaluces que fue lo que pasó en una manifestación que hubo pacífica... que hoy deberíamos de estar celebrando todos los andaluces el 28 de febrero o el 4 de diciembre, que es supuestamente más el Día de Andalucía, pero sin trabas y sin sangre por medio. Y yo creo que ya es hora de que se sepa la verdad", ha expresado Loli García Caparrós.

También ha tenido palabras de agradecimiento para las personas particulares, movimientos, asociaciones y partidos que han apoyado a la familia durante este tiempo en el que han reclamado saber la verdad: "El partido IU siempre ha estado con nosotros, nos han apoyado en todo, Comisiones Obreras también ha sido el sindicato por la lucha de Manuel, porque él era un afiliado de sindicato y sin ellos no podíamos haber hecho tanto". Agradecimiento que también ha extendido al partido Sumar.

Preguntada por qué espera ella y sus hermanas sobre la desclasificación de los documentos de la Comisión de Encuesta, ha dicho: "Queremos saber qué se escribió en esas comisiones, de qué manera hicieron esa investigación, por qué se cerró ese caso tan pronto y se dio carpetazo sin investigar más".

Y, en este punto añade: "¿Qué fue lo que se habló en esas comisiones? Porque ellos tendrían que tener testigos, habría que ir a testificar porque habría muchísima gente que vio todo. ¿Y por qué no salió el que le disparó?". La propia Loli García se contesta a sí misma al afirmar: "Porque lo taparon. Y eso es lo que queremos saber, todas esas cosas".

Loli García Caparrós también asegura que hubo "una ocultación totalmente" de lo que se supo en aquella comisión, y en este marco, evoca el recuero de sus padres que fallecieron sin saber quién mató a su hermano: "Perdimos mucho, perdimos a nuestros padres al poco tiempo de esperar, de luchar...", concluye.