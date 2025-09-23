PSOE-A valora que se pueda conocer la verdad sobre el asesinato de García Caparrós aunque "vamos tarde"

CÓRDOBA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, Ángeles Férriz, ha sostenido este martes que "nosotros (como sociedad), desde luego, vamos tarde, vamos tarde", en alusión al previsible acceso a la documentación en manos del Congreso de los Diputados sobre la muerte de Manuel José García Caparrós en la manifestación que hubo en Málaga el 4 de diciembre de 1997 en demanda de la autonomía para Andalucía, una vez que en este jornada la Mesa del Congreso ha reformado la norma de acceso a su archivo y abarca hasta el periodo preconstitucional.

En declaraciones a los medios de comunicación en Córdoba sobre la situación sanitaria de Andalucía, que ha hecho a las puertas del Centro de Salud Levante Sur, Férriz ha defendido que "no hay otro camino que la verdad".

En esta línea argumental ha considerado que "es bueno que la sociedad andaluza conozca la verdad" sobre la muerte de García Caparrós, aspiración que ha vinculado a la Memoria Histórica, de la que ha dicho que "hace falta", por cuanto ha subrayado que "Caparrós no fue muerto, fue asesinado".

La portavoz adjunta socialista se ha reafirmado en considerar "una buena noticia que las hermanas, a pesar de haber transcurrido demasiado tiempo puedan acceder a esos expedientes", por cuanto se ha reafirmado en que "hay que saber qué ocurrió, cómo fue ese asesinato", aun cuando ha reconocido que "ya será tarde, me imagino, para que paguen los que lo cometieron", en referencia a la prescripción del delito que cupiera imputarle al autor del disparo que acabó con la vida de García Caparrós.

La Mesa del Congreso ha aprobado este martes las nuevas normas que regirán el acceso al Archivo de la Cámara y que abren la puerta a la consulta de documentos que contengan datos personales, siempre que lo autorice el órgano de gobierno de la institución. Y si en documentos preconstitucionales hay "datos nominativos o meramente identificativos de personas que no afecten a su seguridad o intimidad", se podrán consultar cuando el titular de esos datos haya fallecido o el solicitante "acredite la existencia de un interés legítimo".

Las nuevas normas aprobadas este martes se enmarcan en el I Plan de Parlamento Abierto puesto en marcha por el Congreso y actualizan las que regían desde 1984, para adaptarlas al funcionamiento del resto de archivos de los órganos constitucionales y administraciones públicas, con "estándares de publicidad acordes al momento presente".