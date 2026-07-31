La herramienta web de seguimiento de incendios de la UMA, entre los cuatro visualizadores de referencia en España

Imagen de archivo de trabajos de extinción de un incendio en Cómpeta (Málaga). - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La herramienta de seguimiento de incendios de la Universidad de Málaga (UMA) ha sido elegida entre los cuatro visualizadores de referencia en España por el Blog de la Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE).

Desarrollada por la Cátedra de Seguridad, Emergencias y Catástrofes IMECH UMA, esta aplicación web "resuelve la dispersión de la información oficial al centralizar, validar y actualizar en tiempo real los datos sobre incendios forestales activos en todo el país", han indicado desde la UMA.

El proyecto, impulsado en el seno del Instituto Universitario de Investigación en Ingeniería Mecatrónica y Sistemas Ciberfísicos, bajo la dirección del profesor Jesús Miranda, nació para superar la fragmentación de avisos y reportes que habitualmente circulan con distintos formatos en redes sociales y portales institucionales.

Gracias al soporte tecnológico de Esri España y al trabajo conjunto con especialistas en protección civil, el mapa interactivo unifica en una sola pantalla el avance de las llamas, los medios de extinción, los efectivos de la UME desplegados, los recursos del Miteco, las afecciones de tráfico notificadas por la DGT y otros avisos de utilidad pública.

El elemento diferencial de la plataforma radica en su proceso de verificación, ya que, ha explicado la UMA, los datos recopilados no se publican de forma automática, sino que son auditados por expertos en emergencias bajo la coordinación de Rafael Gálvez Rivas, coordinador de Protección Civil de Puente Genil. "Su labor liderando este proceso aporta rigor técnico a la información distribuida", han destacado.

Asimismo, la inclusión de la herramienta en el portal del IDEE, gestionado por el Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG) y el CODIIGE, "consolida el reconocimiento de este trabajo y evidencia el compromiso del IMECH.UMA con la transferencia de conocimiento útil a la sociedad", han concluido.