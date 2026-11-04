HM Hospitales forma en primeros auxilios a pacientes y familiares de la AECC de Torremolinos (Málaga)

El jefe del Servicio de Urgencias de HM Hospitales en Málaga, el doctor Alberto Puertas, junto a la presidenta de la AECC en Torremolinos, Charo Pareja. - HM HOSPITALES

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

HM Hospitales ha celebrado una nueva edición de su proyecto de divulgación sanitaria 'Los minutos de la vida', esta vez en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Torremolinos. El taller, desarrollado el pasado martes, 3 de noviembre, en la sede de la asociación, ha estado dirigido a pacientes y familiares, con el objetivo de "proporcionarles conocimientos básicos y herramientas prácticas para actuar ante situaciones de emergencia".

Según ha precisado la institución sanitaria a través de una nota, la iniciativa forma parte del compromiso de HM Hospitales con la prevención y la educación sanitaria, acercando a la ciudadanía conocimientos "que pueden resultar determinantes durante los primeros minutos de una urgencia".

En concreto, la formación permite familiarizarse con los protocolos básicos de actuación ante situaciones como una parada cardiorrespiratoria, un atragantamiento o una pérdida de conocimiento, en las que reconocer lo que está sucediendo y reaccionar adecuadamente "puede resultar decisivo".

El taller ha sido impartido por el jefe del Servicio de Urgencias de HM Hospitales en Málaga, el doctor Alberto Puertas, quien ha destacado la importancia de que la población disponga de nociones básicas para "responder ante una situación crítica".

"En una emergencia, los primeros minutos pueden ser determinantes. Saber reconocer una situación de riesgo, pedir ayuda y saber las pautas básicas de actuación permite responder con mayor seguridad mientras llegan los profesionales sanitarios. Por eso, es fundamental acercar esta formación al conjunto de la sociedad", ha agregado.

Por su parte, la presidenta de la AECC en Torremolinos, Charo Pareja, ha valorado la colaboración con HM Hospitales y la oportunidad de ofrecer esta actividad a pacientes y familiares de la asociación.

"Para la AECC es muy importante contribuir a que pacientes y familiares dispongan de información y recursos útiles también en el ámbito de la prevención y el cuidado. La colaboración con profesionales sanitarios nos permite acercar conocimientos prácticos que pueden aportar seguridad y ayudar a afrontar situaciones inesperadas", ha añadido Pareja.

Así, 'Los minutos de la vida' es un proyecto educativo de HM Hospitales que promueve la formación gratuita en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar básica (RCP). Para ello, adapta sus contenidos a las necesidades de los distintos colectivos participantes.

La iniciativa, que ha celebrado ya diversas ediciones en la provincia de Málaga con colectivos como técnicos y familiares de deportistas de la Federación Andaluza de Baloncesto, miembros del Colegio de Farmacéuticos de Málaga o familias de alumnos de los colegios Almudena Grandes y Sierra Blanca, ha formado a miles de personas en las ciudades en las que el Grupo HM Hospitales tiene presencia.

Con esta actividad, HM Hospitales en Málaga y la AECC de Torremolinos refuerzan su colaboración para "acercar la educación sanitaria a la población y fomentar una sociedad mejor preparada para reconocer y afrontar situaciones de emergencia".