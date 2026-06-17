HM Hospitales reúne en Málaga a autoridades sanitarias, políticas y empresariales para presentar Policlínico El Palo

HM Hospitales reúne en Málaga a autoridades sanitarias, políticas y empresariales para presentar su nuevo Policlínico HM El Palo - HM HOSPITALES

MÁLAGA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

HM Hospitales ha celebrado un acto institucional para presentar oficialmente el nuevo Policlínico HM El Palo a representantes de las principales instituciones, entidades empresariales y colegios profesionales de la provincia.

El encuentro ha servido para dar a conocer las instalaciones del nuevo centro, además de compartir los próximos hitos del Grupo en la provincia de Málaga, enmarcados dentro de su plan de crecimiento.

La presentación ha estado presidida por la doctora Virginia Grando, directora territorial sur de HM Hospitales; Jesús Burgos, presidente institucional sur; y Carlos Montero, director territorial adjunto. Durante el acto, los asistentes han podido visitar las instalaciones del nuevo policlínico y conocer los principales proyectos estratégicos que el Grupo HM Hospitales desarrollará en los próximos años en la provincia.

Entre las autoridades y representantes asistentes se encontraban María Salomé Hidalgo, diputada delegada de contratación y atención al municipio; Carlos Conde, concejal de economía y del Distrito Este del Ayuntamiento de Málaga; Alberto Barrionuevo, vocal de la oficina de farmacia del Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga; Natalia Sánchez, vicepresidenta ejecutiva y secretaria general de la CEM, así como cónsules de distintos países, y representantes de entidades sociales y profesionales.

Durante su intervención, Grando ha destacado que la apertura del Policlínico HM El Palo y el resto de las actuaciones que se vienen desarrollando en la provincia "refuerzan y fortalecen la oferta asistencial y sanitaria del Grupo HM Hospitales en Málaga".

"Nuestra apuesta es seguir creciendo de forma responsable, acercando una medicina de excelencia a los pacientes y ofreciendo una atención cada vez más accesible, coordinada y resolutiva", ha manifestado.

Asimismo, ha señalado que "desde nuestra llegada a Málaga hemos trabajado con una visión a largo plazo, con el objetivo de construir una red asistencial moderna e integrada, apoyada en la innovación, la tecnología y el talento de nuestros profesionales. El Policlínico HM El Palo es un nuevo ejemplo de este compromiso con los malagueños y con el futuro sanitario de la provincia".

El centro dispone de una superficie de 500 metros cuadrados distribuidos en una sola planta, lo que permite mayor accesibilidad para los pacientes, con ocho consultas, área de radiología con resonancia magnética de 1,5 teslas sin helio y una sala de extracciones para análisis clínicos.

El nuevo Policlínico HM El Palo, ubicado en la zona este de la capital, ofrece una amplia cartera de especialidades médicas, entre las que destacan: alergología, angiología y cirugía vascular, aparato digestivo, cardiología, cirugía general, cirugía pediátrica, endocrinología, ginecología y obstetricia, medicina interna, neumología, oftalmología, otorrinolaringología, oncología, pediatría, tratamiento del dolor, traumatología y cirugía ortopédica, y urología. Todas ellas coordinadas y dirigidas por profesionales de reconocida experiencia e integradas en la red asistencial.

Por último, han señalado en un comunicado que la presentación del Policlínico HM El Palo "se enmarca en el plan estratégico de expansión y modernización del Grupo HM Hospitales en Málaga, que contempla, entre otros proyectos, la construcción del Hospital HM Mar de Alborán en la capital malagueña, el desarrollo del futuro Hospital HM Vélez-Málaga y la ya culminada reforma del edificio de La Encarnación, perteneciente al Hospital HM Málaga".