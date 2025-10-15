El Hospital Quirónsalud Marbella apuesta por el arte como herramienta de bienestar para pacientes y familiares - QUIRÓNSALUD

MARBELLA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

El Hospital Quirónsalud Marbella (Málaga) continúa reforzando su compromiso con el bienestar emocional de sus pacientes a través de iniciativas que fomentan la humanización de los entornos sanitarios. En esta línea, el centro se ha convertido en los últimos meses en un espacio donde el arte y la salud conviven de forma natural gracias a la obra del artista malagueño Curro Leyton.

Distintos espacios del centro acogen una selección de pinturas de la serie Energy 24, una colección de piezas abstractas de gran formato caracterizadas por su fuerza cromática y su mensaje vitalista, han indicado en un comunicado.

La presencia de estas obras forma parte de la apuesta del Hospital Quirónsalud Marbella por integrar el arte en el día a día del hospital, favoreciendo un ambiente más cálido y estimulante para pacientes, familiares y profesionales.

"El arte tiene una capacidad transformadora y reconfortante. Incorporarlo al hospital es una forma de cuidar también el alma de quienes nos visitan", ha destacado el director médico, Miguel Ángel Ramírez Marrero.

Esta acción, han precisado, se enmarca dentro del programa de iniciativas del centro orientadas a mejorar la experiencia del paciente mediante entornos que transmitan tranquilidad, optimismo y bienestar.

Con la incorporación de la obra de Curro Leyton, el Hospital Quirónsalud Marbella reafirma su vocación de ser un espacio de salud integral, donde la atención médica de excelencia convive con propuestas que cuidan también las emociones.