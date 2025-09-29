El Hospital Quirónsalud Marbella forma a especialistas europeos en salvamento de extremidades

El programa pionero Marbella LImb Savage Academy - Stop Amputations (Academia de Salvamento de Extremidades - Stop Amputaciones), estña dirigido por los doctores Mariano Palena, Fernando Gallardo y Elisa Piccolo. - QUIRÓNSALUD

El centro impulsa un programa internacional de formación orientado a reducir las amputaciones en pacientes con isquemia crítica

MARBELLA (MÁLAGA), 29 (EUROPA PRESS)

El Hospital Quirónsalud Marbella (Málaga) se ha consolidado como centro europeo de formación en salvamento de extremidades gracias al desarrollo de un programa pionero, la "Marbella Limb Savage Academy - Stop Amputations" (Academia de Salvamento de Extremidades - Stop Amputaciones), dirigido por los doctores Mariano Palena, Fernando Gallardo y Elisa Piccolo.

Según destacan en un comunicado, esta iniciativa, de carácter internacional, ha permitido aplicar y difundir técnicas avanzadas de revascularización que reducen de manera notable el número de amputaciones en pacientes diabéticos e isquémicos, y favorecen la recuperación funcional en casos clínicos de gran complejidad.

La excelencia del proyecto ha situado al hospital entre los diez centros europeos de aceleración en formación para especialistas en angiología y cirugía vascular y radiología intervencionista. Desde su creación, la Academia organiza de forma periódica cursos y talleres con especialistas de toda Europa, en los que se realizan procedimientos en vivo para mostrar los últimos avances en angioplastias infrapoplíteas, revascularización distal del pie, técnicas de recanalización compleja y punciones retrógradas.

El doctor Fernando Gallardo, jefe del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Quirónsalud Marbella, subraya que "la experiencia acumulada en más de 200 casos complejos de isquemia crítica de las extremidades, junto con más de una decena de cursos formativos, nos ha permitido consolidarnos como un centro acelerador europeo de referencia en este ámbito".

Gallardo destaca además el valor del modelo docente: "En Marbella hemos conseguido crear un espacio de capacitación internacional donde los especialistas pueden implicarse de manera directa en procedimientos complejos. Esa es la clave: no solo enseñar, sino también involucrar en la toma de decisiones durante los casos, porque es la mejor forma de aprender y crecer como profesionales".

El responsable del Servicio hace hincapié en el papel del equipo multidisciplinar: "El éxito de nuestro programa no se entiende sin un trabajo conjunto, el esfuerzo y trabajo de los compañeros de anestesia, técnicos de radiología y enfermería permite que podamos afrontar casos de enorme complejidad y ofrecer a los pacientes alternativas reales a la amputación".

Con este programa, el Hospital Quirónsalud Marbella contribuye a transformar el abordaje de la enfermedad arterial periférica y a frenar amputaciones evitables, con un impacto directo y positivo en la calidad de vida de los pacientes.