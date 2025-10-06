El Hospital Quirónsalud Marbella pone en marcha su nueva Unidad de Microbiota y Longevidad

La doctora Mayca González, responsable de la nueva Unidad de Microbiota y Longevidad del Hospital Quirónsalud Marbella - QUIRÓNSALUD MARBELLA

El Hospital Quirónsalud Marbella (Málaga) pone en marcha su nueva Unidad de Microbiota y Longevidad, un servicio que combina prevención, promoción y optimización de la salud para maximizar la vitalidad y la calidad de vida de las personas.

Así, según han indicado en un comunicado, la nueva Unidad persigue abordar la salud de manera integral, anticipándose a los problemas antes de que surjan.

"Para mí la creación de esta Unidad supone un avance estratégico e importante tanto a nivel personal como profesional. Representa el culmen de años de investigación, formación y experiencia clínica integrando disciplinas como la epigenética, la microbiota, la longevidad saludable y la regenerativa", ha explicado la doctora Mayca González, responsable de la nueva Unidad de Microbiota y Longevidad del Hospital Quirónsalud Marbella.

Así, el centro apuesta por un modelo de atención basado en lo que la doctora González define como las cuatro "P: personalizada, predictiva, preventiva y participativa".

La especialista ha destacado que "no solo buscamos tratar enfermedades, sino lo que es más importante: prevenirlas y optimizar la salud y el envejecimiento desde la raíz. Para eso utilizamos herramientas avanzadas como estudios genómicos, análisis funcionales y protocolos integrativos basados en evidencia científica".

MICROBIOTA Y DETOXIFICACIÓN, PILARES CLAVE

Uno de los ejes de la unidad es el estudio de la microbiota intestinal, cada vez más reconocido como "un órgano invisible" que regula digestión, inmunidad, inflamación, detoxificación y hasta el estado de ánimo.

"Cuando la microbiota está equilibrada, el cuerpo funciona de forma armónica, pero, si se altera, puede desencadenar un efecto dominó que afecta a la piel, al sistema inmune, al metabolismo o incluso al cerebro", ha subrayado la doctora.

Junto a la microbiota, la unidad trabaja procesos como la detoxificación. González aclara la diferencia respecto a las modas pasajeras: "No hablamos de batidos milagrosos, sino de procesos enzimáticos naturales que nuestro cuerpo realiza para eliminar toxinas internas y externas. Evaluamos la capacidad real de detoxificación del paciente y diseñamos protocolos basados en nutrición funcional, micronutrientes y antioxidantes".

Además, la Unidad combina la medicina estética con la precisión médica para lograr resultados más seguros, duraderos y naturales. Una piel inflamada o con déficit nutricional no responde igual a un láser, un relleno o una mesoterapia. "Gracias a los análisis personalizados, los tejidos cicatrizan mejor, los tratamientos son más efectivos y se reducen complicaciones", ha señalado.

"Lo que esté bien por dentro se refleja por fuera: en una piel saludable, en un sistema inmune fuerte y en un metabolismo equilibrado", ha resumido González.

La nueva unidad trabajará en coordinación con especialidades como Digestivo, Dermatología, Ginecología o Atención Primaria. "Se trata de trabajar en conjunto. El objetivo es que el paciente deje de ir de consulta en consulta con respuestas parciales y encuentre en nuestra unidad una visión global, coherente y personalizada de su salud", ha destacado.