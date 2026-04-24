El Hospital Regional de Málaga reúne a expertos en la segunda Jornada de Investigación en Cuidados. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MÁLAGA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Regional Universitario de Málaga ha acogido la II 'Jornada de Investigación en Cuidados: del conocimiento a la acción', un encuentro que ha reunido a profesionales sanitarios, investigadores y expertos para poner en valor el papel de la investigación en enfermería y su impacto en la mejora de la calidad asistencial.

La jornada ha congregado a decenas de asistentes interesados en conocer los últimos avances en cuidados de salud, así como en compartir experiencias innovadoras en el ámbito clínico y de gestión, han indicado desde el Gobierno andaluz en una nota.

El acto inaugural ha contado con la participación de representantes institucionales y sanitarios, quienes han destacado la importancia de impulsar la investigación en cuidados como herramienta clave para transformar el sistema sanitario y mejorar los resultados en salud.

Entre otros, han asistido la vicedirectora científica de Ibima Plataforma Bionand, Natalia Mena Vázquez; el presidente del Colegio de Enfermería de Málaga, José Miguel Carrasco; el director gerente del Hospital Regional Universitario de Málaga, José Antonio Ortega Domínguez, y el director de Enfermería del centro, Antonio Zamudio Sánchez.

Uno de los momentos más relevantes de la jornada ha sido la conferencia inaugural, centrada en el rol e influencia de la enfermería en las políticas de salud e investigación en España, donde se ha subrayado el papel estratégico de estos profesionales en la toma de decisiones sanitarias.

Durante la mañana, la mesa redonda dedicada a la investigación en cuidados como garantía de seguridad y calidad asistencial ha estado guiada por profesionales de distintos grupos del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga, con el objetivo de abordar temas como los cuidados personalizados, la innovación en la gestión del cuidado o el análisis de prácticas clínicas en pacientes crónicos.

Asimismo, se han presentado diversos estudios centrados en ámbitos como la fatiga en pacientes en hemodiálisis, la atención a población pediátrica con patologías complejas o la evaluación de la vitamina D en personas mayores, evidenciando el carácter multidisciplinar de la investigación en cuidados.

La mañana ha incluido también dos sesiones de comunicaciones orales en las que profesionales han expuesto sus trabajos de investigación, fomentando el intercambio de conocimiento y experiencias entre los asistentes.

En la sesión de tarde, una segunda mesa redonda ha abordado los retos actuales y nuevas perspectivas en investigación en cuidados, con intervenciones sobre gestión enfermera internacional, seguimiento de pacientes con insuficiencia cardíaca, adherencia terapéutica y calidad de vida, así como el papel de la enfermería en ámbitos como la oncología o la alergología.

La jornada ha concluido con una conferencia centrada en el impulso a la investigación en el sistema sanitario andaluz, seguida de la entrega del premio a la mejor comunicación, que ha reconocido a Blanca Iglesias Rosado por su trabajo 'Eficacia del Mindfulness en la naturaleza mediada por TIC y geolocalización en el tratamiento de la depresión'.

El acto de clausura ha contado con la presencia del delegado territorial de la Consejería de Sanidad, Carlos Bautista, entre otras autoridades del ámbito sanitario. Como ha puesto de relieve el director de Enfermería del Hospital Regional, Antonio Zamudio, con esta segunda edición, el centro hospitalario "consolida este encuentro como un referente en el ámbito de la investigación en cuidados, reforzando su compromiso con la innovación, la evidencia científica y la mejora continua de la atención sanitaria".