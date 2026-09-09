El Hospital Virgen de la Victoria de Málaga celebra el día de su patrona con profesionales y pacientes. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MÁLAGA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen de la Victoria, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, celebra el día de su patrona con profesionales, pacientes, familiares y asociaciones con una serie de actividades conmemorativas enmarcadas en las celebraciones de la patrona de la ciudad, Santa María de la Victoria.

En este contexto, y como en años anteriores, la víspera de la Patrona de Málaga, que se celebra cada 8 de septiembre, fiesta local, la fachada principal del centro ha lucido en tonos azules para conmemorar este día, con su correspondiente difusión a través de sus redes sociales con fotografías y mensajes de ánimo a todos los enfermos que se encuentran ingresados en especial esa noche y a todos los profesionales del hospital que cuidan por su salud, en todas las categorías.

Por otro lado, este miércoles ha tenido lugar un acto de la celebración de la palabra en la nueva capilla con la que cuenta el hospital, que ha sido recientemente remodelada tras un cambio de ubicación.

A modo de inauguración, han asistido los representantes de la junta directiva de la Real Hermandad de Santa María de la Victoria, Rafael Cañizares, Pilar Escaño y Caridad Ramírez. Además de los representantes de Pastoral de la Salud, Toñi Delgado y Germán García, acompaños por los profesionales directivos del centro, las directoras Sonia Hernández y Luciana Jiménez, y las subdirectoras, Josefina Sampedro y Victoria del Moral.

Todos ellos, acompañados por pacientes, profesionales y el equipo de Seguridad del centro han rendido homenaje a la réplica de la Virgen de la Victoria, imagen con la que cuenta esta capilla, a través de una talla en madera sin cromar de la patrona de Málaga, obra del artista Ruiz de Liébana donada por el autor. Dicha ceremonia ha sido conducida por el capellán del hospital, Antonio Castilla.

Para finalizar los actos programados, los representantes de la Real Hermandad de Santa María de la Victoria han realizado una visita a algunos pacientes ingresados en las distintas áreas del centro, acompañados por el capellán y por profesionales de cada unidad.