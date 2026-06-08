El Hospital Vithas Xanit Estepona (Málaga) realiza una cirugía de hombro pionera en la provincia de Málaga

El doctor Félix Martínez, especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Vithas Xanit Estepona - HOSPITAL VITHAS XANIT ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 8 (EUROPA PRESS)

El Hospital Vithas Xanit Estepona (Málaga) ha realizado con éxito, por primera vez en la provincia de Málaga, una "innovadora" cirugía de aumento del manguito rotador, una técnica avanzada indicada en roturas extensas del hombro con alto riesgo de fallo de la reparación convencional.

La intervención, según han confirmado desde el hospital en un comunicado, ha sido realizada por el doctor Félix Martínez, especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Vithas Xanit Estepona, con la colaboración del doctor Jorge Morínigo, a un paciente de 74 años que presentaba una rotura masiva del manguito rotador tras realizar un esfuerzo físico.

Ante la complejidad del caso y la disminución de la calidad del tendón asociada a la edad, el equipo médico del Hospital Vithas Xanit Estepona optó por una técnica de aumento del manguito rotador, que consiste en reforzar la reparación mediante tejido biológico adicional.

"En este caso se intentó utilizar injerto autólogo, pero debido a la mala calidad del tejido finalmente optamos por un parche dérmico acelular Arthroflex, que aporta mayor resistencia mecánica y favorece la integración del tendón durante el proceso de cicatrización", resume el especialista.

Según ha explicado el doctor Martínez, "la edad del paciente y el estado degenerativo del tendón condicionaban de forma significativa las opciones quirúrgicas habituales. Gracias a esta técnica fue posible restaurar completamente la continuidad del manguito rotador, obteniendo un resultado quirúrgico satisfactorio".

El especialista ha añadido que "el aumento del manguito permite aportar un soporte adicional al tendón reparado, lo que resulta especialmente beneficioso en pacientes con tejido frágil o con lesiones extensas, reduciendo el riesgo de fallo de la reparación".

Con este abordaje quirúrgico avanzado fue posible reparar completamente la rotura, logrando un resultado exitoso tanto desde el punto de vista quirúrgico como funcional. Este tipo de procedimientos está especialmente indicado en roturas grandes o masivas del hombro, donde el riesgo de nuevas roturas tras una cirugía convencional es elevado, especialmente en pacientes de edad avanzada.

La evidencia científica respalda el uso del aumento del manguito rotador con injertos dérmicos acelulares, ya que se ha demostrado que mejora la tasa de cicatrización y reduce las tasas de fallo de la reparación, según estudios publicados en revistas especializadas en Cirugía Ortopédica y Traumatología.

Con esta intervención, el Hospital Vithas Xanit Estepona "refuerza su compromiso con la innovación médica y la excelencia asistencial, incorporando procedimientos de vanguardia que permiten ofrecer tratamientos más seguros y eficaces a sus pacientes", han concluido.