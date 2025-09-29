Hosteleros aseguran que la celebración de la Comic-Con Málaga "se ha notado" y destacan la subida de facturación

MÁLAGA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos) ha valorado la celebración de la San Diego Comic-Con Málaga "por el número de familias que ha traído" y porque "pone el foco en Málaga" para el mercado de Estados Unidos; al tiempo que ha señalado que "el porcentaje de facturación en la hostelería se ha notado y ha subido en este fin de semana largo".

Así lo ha detallado en declaraciones a Europa Press el presidente de Mahos, Javier Frutos, quien ha indicado que "se ha notado en toda la hostelería de los alrededores del Palacio de Ferias y Congresos --donde tuvo lugar la Comic-Con--, e incluso del centro de Málaga una asiduidad de personas que han venido para este evento".

Según ha considerado, "en líneas generales, la Comic-Con ha funcionado bien" para el sector y para Málaga en general y ha reiterado que ha sido "importante por el número de personas que ha traído y familiares alrededor de estas personas que han visitado el Palacio de Ferias".

Además, ha recordado, este encuentro de la cultura pop ha coincidido con el Día del Turismo y la celebración, en la capital malagueña, de la final de la Supercopa de España de Baloncesto, lo que ha supuesto que "tengamos varios eventos en la ciudad que han hecho que tanto en la ocupación como lo que se haya vivido en la hostelería ha sido un fin de semana largo y bueno".