Hosteleros de Málaga cifran en menos del 4% el seguimiento de la huelga y valoran una jornada de práctica normalidad

Piquetes informativos en las calles comerciales de Málaga a favor de la huelga general. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos) constata que más del 96% de los trabajadores de los establecimientos consultados mantiene su actividad habitual durante la huelga general convocada para este miércoles, según los primeros datos recabados entre sus asociados, lo que refleja "una jornada de práctica normalidad en la hostelería malagueña".

Así, en un comunicado han indicado que, de acuerdo con este primer balance, la actividad hostelera en la provincia "se está desarrollando con práctica normalidad, sin que se haya detectado una incidencia significativa en el funcionamiento habitual de los establecimientos".

La Asociación de Hosteleros de Málaga ha señalado que estos datos tienen carácter provisional y responden a la información disponible hasta el momento, por lo que no constituyen un balance definitivo del seguimiento de la convocatoria.

En este sentido, la asociación ha subrayado la importancia de que la jornada transcurra "desde el respeto a los derechos de todos los trabajadores, tanto de quienes han decidido ejercer su derecho a la huelga como de aquellos que han optado por desarrollar su actividad laboral con normalidad".

También considera "fundamental" garantizar la seguridad de los profesionales, empresarios y clientes, así como el libre acceso a los establecimientos y el normal desarrollo de la actividad de aquellos negocios que han decidido permanecer abiertos.