Hosteleros de Málaga deciden este miércoles si llevarán a cabo acciones el 30 de noviembre tras la aprobación del ZAS

Publicado 13/11/2018 18:14:11 CET

MÁLAGA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos) ha convocado para este miércoles, 14 de noviembre, una asamblea extraordinaria en la que decidirán las medidas a tomar el próximo 30 de noviembre ante la aprobación de la declaración de Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS). Además, está previsto que acuda también el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

Así, durante la asamblea los hosteleros de la ciudad decidirán las acciones que llevarán a cabo el próximo 30 de noviembre, coincidiendo con el día de la inauguración del alumbrado navideño. En concreto, barajan la posibilidad de llevar a cabo la no apertura o el no cierre de todos los establecimientos del centro de Málaga.

El pasado día 6 los hosteleros llevaron a cabo otra asamblea en la que la hostelería malagueña decidió tomar medidas ante la aprobación de la declaración de Zonas Acústicamente Saturadas de 98 calles del Centro Histórico más cinco de Teatinos.

En la citada asamblea, el presidente de Mahos, Javier Frutos, explicó que el primero de los acuerdos adoptados fue dar cuenta de que los hosteleros "se abren al diálogo" con el Ayuntamiento pero "solamente como interlocutor la persona del alcalde".

De igual modo, decidieron llevar a cabo una acción el 30 de noviembre, que será o bien la no apertura de establecimientos o un no cierre de establecimientos --abrir y permanecer así 24 horas--, y que se debatirá este miércoles.

Desde Mahos apuntaron, no obstante, que tomar esta decisión de cara al próximo 30 de noviembre "no es grata", aunque añadieron que "no nos ha quedado otra alternativa". Asimismo, aludieron "al gesto y la concienciación social de lo que supondría --ese día 30-- un centro sin terrazas o con terrazas durante todo el tiempo".

"El Ayuntamiento --el 30 de noviembre-- está haciendo un gran evento en el cual hay música, alumbrado y los niveles acústicos se superan con creces y creemos que es un buen día para reivindicar lo que pedimos", defendieron.

Por su parte, el alcalde de Málaga acudirá para dialogar con los asociados de Mahos y el resto de propietarios de establecimientos, trabajadores de bares, cafeterías y restaurantes, que estarán presentes. También acudirán sindicatos de trabajadores y proveedores de los negocios de hostelería que se verán afectados por la nueva normativa.

De la Torre indicó, por su parte, que "es evidente y obvio" que hay que adoptar medidas para minimizar el ruido en relación con las Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) y las protestas que están planteando los hosteleros.

Asimismo, afirmó que, aunque no hubiera esa legislación, la ley marca unos límites y "debemos de actuar; nos interesa a todos", aclarando que ese es un mensaje en el cual profundizará en la asamblea de los hosteleros de este miércoles.

De igual modo, añadió que en la asamblea espera "hablar para transformar lo que aparentemente es un debilidad o un problema y convertirlo en una ventaja o una fortaleza para la ciudad".