Hosteleros de Málaga reivindican la fortaleza del empleo en el sector y apelan al diálogo ante los retos

El presidente de Mahos, Javier Frutos. - MAHOS

MÁLAGA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), patronal provincial del sector, ha celebrado este martes su asamblea general ordinaria, en la que ha reivindicado la fortaleza de la actividad hostelera como motor económico y de generación de empleo, al tiempo que ha apelado al diálogo y la colaboración para afrontar los principales retos laborales y empresariales.

El encuentro ha contado con el presidente de Mahos, Javier Frutos; y con la participación en su cierre institucional del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y del presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida.

Durante la jornada, han puesto en valor la evolución "positiva" del empleo en una actividad que continúa alcanzando cifras "históricas" en la provincia, han indicado desde la asociación en una nota.

Según los últimos datos de afiliación a la Seguridad Social, correspondientes al mes de octubre, la hostelería malagueña cuenta con 112.446 trabajadores, lo que supone un incremento interanual del 4,9%.

Esta cifra confirma la tendencia de crecimiento de un sector que durante el pasado mes de agosto alcanzó un nuevo máximo histórico, con 120.848 afiliados, un 4,2% más que en el mismo periodo de 2025.

En el marco de la asamblea, Mahos ha celebrado una mesa redonda sobre la actualidad laboral del sector hostelero, en la que representantes de distintos ámbitos profesionales han analizado los principales desafíos que afrontan las empresas y sus trabajadores.

El coloquio, moderado por la periodista Nuria Triguero, ha contado con Teresa Borrero, de RocaJunyent; Alejandro Molero Domínguez, director de Mutua MAZ en Málaga; Miriam Montes, responsable de SegurCaixa Adeslas en Andalucía; y Francisco Javier de Villar, responsable territorial de Prevención de Adecco.

El encuentro ha permitido compartir diferentes perspectivas sobre la situación laboral de la hostelería, en un espacio de análisis y diálogo entre profesionales vinculados al ámbito jurídico, sanitario, asegurador y de los recursos humanos.

La asamblea también ha abordado la huelga general convocada para este miércoles, 11 de noviembre, ante la que Mahos ha trasladado un mensaje de prudencia, respeto y responsabilidad.

Al respecto, en la nota de la patronal ha reconocido "plenamente" el derecho de los trabajadores a secundar la convocatoria y a expresar sus reivindicaciones "por los cauces legalmente establecidos" y del mismo modo, consideran "fundamental garantizar el respeto a aquellos profesionales que, libremente, decidan acudir a sus puestos de trabajo, así como a los establecimientos que opten por mantener su actividad".

Mahos ha apelado a que la jornada transcurra en un clima de normalidad y convivencia, sin presiones ni coacciones, y desde el respeto a las decisiones individuales.

Durante la asamblea, el presidente de Mahos ha puesto en valor la contribución de los profesionales de la hostelería al crecimiento de Málaga y ha reivindicado la importancia de una actividad que genera empleo, riqueza y oportunidades en toda la provincia.

Desde la patronal han insistido en que "los buenos datos de empleo deben acompañarse de avances en formación, profesionalización y mejora de las condiciones laborales, objetivos que requieren la participación de todos los agentes implicados".

Mahos ha reafirmado, además, su compromiso con el asociacionismo, la cooperación público-privada y la interlocución "permanente" con las administraciones como herramientas fundamentales para defender los intereses de la hostelería y contribuir al desarrollo equilibrado y sostenible de Málaga.

Con esta asamblea, han asegurado reafirmar su voluntad "de continuar trabajando desde la unidad, el diálogo y la responsabilidad para fortalecer una actividad fundamental para la economía provincial y para las miles de familias que encuentran en la hostelería su medio de vida".

La jornada también ha contado con la presencia del presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado; el parlamentario andaluz y exconsejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal; y el diputado nacional por Málaga Elías Bendodo, que se han incorporado más tarde.