Hosteleros piden "celeridad" y que se pongan "todos los recursos" para solucionar la conexión directa por AVE

MÁLAGA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
El presidente los Hosteleros de Andalucía y de Málaga, Javier Frutos, ha pedido "celeridad" y que se pongan "todos los recursos" para solucionar la conexión directa de AVE de Málaga con Madrid y todo ello con "garantías".
Frutos, en declaraciones a Europa Press, ha dicho que la noticia del retraso para la conexión directa del AVE de Málaga con Madrid y por lo tanto no estará para Semana Santa, ha sido recibida "con decepción, indignación, no sabemos cómo calificarlo".
"Nosotros teníamos mucha esperanza en que el 23 --de marzo--, como ya se anunció, pudiera estar operativa la línea; para nosotros se comienza la temporada alta en Málaga, en la provincia, con la Semana Santa y, bueno, indudablemente, es una fecha muy importante donde el turismo nacional tiene una repercusión importantísima y, obviamente, el AVE una de las arterias de entrada de Málaga", ha señalado.
Ha recordado que Málaga tiene un aeropuerto internacional "bastante importante", al igual que "una red de carretera bastante buena también, pero indudablemente el AVE sí nos afecta mucho".
En cuánto a cifras económicas y si han sido calculadas, Frutos ha señalado que "es incalculable, la verdad, porque es muy complicado ponerle y cuantificar qué es lo que puede repercutir negativamente".
Además, ha continuado, "llevamos dos meses ya, desde que pasó la desgracia de Adamuz con el accidente" y "eso ralentizaba la visita". "También es verdad que era temporada baja, quizás la afección era mínima, pero bueno lo que menos imaginamos es que empezáramos la temporada alta con esto".
"Cuantificarlo es muy es muy complicado, por no decir casi imposible pero indudablemente", ha continuado, "lo llevamos notando mucho sobre todo entre semana con las personas que vienen normalmente de negocio o a congresos profesionales y después el fin de semana con ese visitante de fin de semana".
Ha agregado que "cuando vienes tan pocos días, es verdad que coger el coche quizás es un poco más incómodo y el tren es verdad que eso sí te lo facilita, sobre todo si vienes de Madrid, que quizás es el punto donde más tránsito tenemos, donde más visitantes tenemos".
Por otro lado, en cuanto a la solicitud de ayudas, ha precisado que "habrá que valorarlo, nos sentaremos con todos los que componemos el turismo y el mundo empresarial, pero sobre todo lo que pedimos es celeridad, que se solucione, que se pongan todos los recursos humanos como técnicos que se pongan a disposición de quien sea para que se pueda acelerar lo antes posible, obviamente, con garantías pero que se acelere, que es una importante entrada a Málaga".
Por último, cuestionado por si se alarga, ha esperado que "no tengamos que verlo, también es verdad que era el 23 y ya va por finales de abril", por tanto ha esperado "que no se produzca eso, pero bueno, ahora mismo sobre todo lo que solicitamos es responsabilidad".
"Estamos hablando de una industria que a nivel nacional para nosotros es la principal, en Málaga provincia te puedes imaginar lo que supone y sobre todo ahora en esta temporada", por lo que "hay que tomarse muy en serio lo que supone el turismo estratégicamente, ya no solamente para los que vivimos directamente del turismo, sino todo lo que supone alrededor de toda una provincia como Málaga y creo que necesitamos que se pongan los medios técnicos y humanos para que se acelere cuanto antes la reparación de la vía", ha concluido.