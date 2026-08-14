Hoteleros prevén una ocupación media durante la Feria de Málaga del 88,4%

Archivo - Feria de Málaga en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las previsiones de ocupación media hotelera durante la Feria de Málaga, que tiene lugar desde este sábado al 22 de agosto, son del 88,4%, según la información de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) facilitada por el Ayuntamiento.

El primer fin de semana la ocupación prevista se sitúa en el 93,2%; y el último fin de semana experimentará un repunte de crecimiento hasta alcanzar el 95%, por encima de años precedentes, han indicado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

En las estimaciones recogidas por Aehcos también se espera un ascenso del IBCA (impacto bruto medio por cliente alojado). En concerto, se espera una media de 128,37 euros por cliente alojado, frente a los 121,08 euros registrados el año pasado, lo que supone un incremento de 7,29 euros con respecto a la Feria de Agosto de 2025.

Por otro lado, y de acuerdo con los datos que emite ForwardKeys en el Big Data de Costa del Sol, para el periodo comprendido entre el 7 de agosto al 7 de septiembre hay una oferta de asientos aéreos de 1.658.873 con destino al aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, lo que supone un 7,53% más que en el mismo período del año anterior.

Reino Unido es el mercado con mayor oferta de plazas (398.771), seguido del mercado nacional (271.189) y Alemania (121.003 asientos aéreos).

En relación con los cruceros, y según previsiones del Puerto de Málaga, un total de nueve cruceros recalarán en la ciudad los días vinculados a la Feria de Málaga, con una capacidad conjunta de más de 19.000 pasajeros.

Destacan las jornadas del viernes 21, con cuatro cruceros que suman una capacidad de 9.591 cruceristas, y la del viernes 14 con dos cruceros con una capacidad de 3.167 pasajeros.