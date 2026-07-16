Hyundai Syrluz Málaga se incorpora como nueva colaboradora del XI Premio de Aforismos Rafael Pérez Estrada

Cartel del XI Premio de Aforismos Rafael Pérez Estrada. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Rafael Pérez Estrada ha suscrito un convenio con Hyundai Syrluz Málaga, del Grupo Syrsa, para la incorporación de la firma como empresa promotora y colaboradora al XI Premio de Aforismos Rafael Pérez Estrada.

Hyundai Málaga se suma al certamen con el objetivo de reforzar la organización, comunicación y difusión del premio, así como para contribuir en el desarrollo de nuevas acciones de visibilidad vinculadas a esta convocatoria y al resto de la programación cultural que promueve la Fundación a lo largo del año.

La presentación ha tenido lugar en el Archivo Municipal y ha contado con la presencia de la concejala delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Mariana Pineda; el gerente de Hyundai Syrluz, Antonio Ruiz; y la gerente de la Fundación Rafael Pérez Estrada, Ana Cabello.

Durante el acto se han presentado las principales líneas del acuerdo de colaboración y las bases de la nueva edición del Premio, cuyo plazo permanecerá abierto hasta el próximo 15 de septiembre de 2026. Además de su colaboración económica, Hyundai Málaga actuará como partner de movilidad del XI Premio de Aforismos Rafael Pérez Estrada, facilitando vehículos para traslados relacionados con el acto de entrega y con otras actividades de la Fundación, durante el último trimestre del año.

El acuerdo prevé la incorporación de una experiencia de realidad aumentada en la edición impresa del libro ganador, como acción singular de innovación cultural. A través de un código QR, los lectores podrán acceder a una activación digital vinculada a Hyundai Málaga y al universo creativo de Rafael Pérez Estrada, bajo el lema 'Salgamos a cazar ideas'.

El XI Premio de Aforismos Rafael Pérez Estrada mantiene su objetivo de apoyar la creación literaria breve, impulsar nuevas voces y fomentar el diálogo entre la obra de Rafael Pérez Estrada y la escritura contemporánea.

El certamen está dotado con 3.000 euros y la publicación de la obra ganadora en la Editorial Renacimiento. La convocatoria está abierta a manuscritos inéditos escritos en lengua española. Las obras podrán presentarse desde el 1 de julio hasta el 15 de septiembre de 2026, conforme a las bases completas disponibles en la web de la Fundación Rafael Pérez Estrada.

Con diez ediciones celebradas, el Premio de Aforismos Rafael Pérez Estrada se ha consolidado como uno de los certámenes más singulares del ámbito hispánico dedicados al género aforístico. En su última edición alcanzó un récord histórico de participación, con 367 manuscritos presentados procedentes de España, Hispanoamérica y otros países.