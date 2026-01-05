Iberdrola operará 14 puntos de recarga de vehículos eléctricos en Torremolinos (Málaga)

Archivo - Imagen de punto de recarga para vehículo eléctrico de Iberdrola - IBERDROLA - Archivo

MÁLAGA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola refuerza su compromiso con la movilidad eléctrica en Andalucía tras la adjudicación de la concesión demanial para operar la infraestructura municipal de recarga de vehículos eléctricos en la ciudad malagueña de Torremolinos.

Así lo ha informado la compañía, que gestionará un total de 14 puntos de recarga pública de 22 kW distribuidos en diferentes ubicaciones del municipio costasoleño.

Los puntos, instalados inicialmente por el Ayuntamiento de Torremolinos, serán ahora integrados en la red de Iberdrola, que asumirá su explotación durante cinco años, con posibilidad de prórroga por otros cinco.

La compañía garantizará su mantenimiento, supervisión y operación de acuerdo con los estándares de calidad y disponibilidad de su infraestructura a nivel nacional.

Borja Cañas, delegado comercial de Iberdrola en Andalucía, ha destacado que "la adjudicación de estos puntos de recarga en Torremolinos refuerza nuestra voluntad de seguir impulsando infraestructuras públicas que faciliten la adopción del vehículo eléctrico".

"Andalucía avanza con paso firme hacia una movilidad más sostenible, y desde Iberdrola queremos ser un aliado estratégico de los municipios para acelerar esta transición", ha agregado.

MÁS DE 1,500 PUNTOS DE RECARGA PÚBLICOS

Con esta adjudicación, Iberdrola continúa impulsando el despliegue de infraestructura pública de recarga en Andalucía, que ya cuenta con 1.539 puntos de recarga, lo que la consolida como una de las comunidades autónomas con mayor crecimiento en movilidad eléctrica.

La integración de estos puntos permitirá mejorar el servicio disponible para residentes y visitantes de Torremolinos, un enclave turístico estratégico de la Costa del Sol, y contribuirá a la descarbonización del transporte.

La compañía Iberdrola mantiene así su apuesta por facilitar soluciones de carga accesibles, eficientes y distribuidas en todo el territorio.