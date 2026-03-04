La igualdad en la cultura se visibiliza a través de 'Afirmando los derechos de las mujeres' del Festival de Málaga

Sección 'Afirmando los derechos de las mujeres' del Festival de Málaga en una imagen de archivo - FESTIVAL

MÁLAGA 4 Mar.

El Festival de Málaga, un año más, cuenta con la sección 'Afirmando los derechos de las mujeres', en colaboración con el Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga, un espacio dedicado a reivindicar la situación de la mujer y contribuir a la concienciación social de sus derechos.

Del el lunes 9 al 10 de marzo, Turismo Andaluz acogerá las citas de Afirmando los derechos de las mujeres, culminando el miércoles 11 de marzo en el Cine Albéniz con la proyección de Indira Cato: 'Llamarse Olimpia', un documental que narra la vida de una mujer que nunca buscó convertirse en ícono feminista, Olimpia Coral Melo. La humillación al ver su vídeo íntimo viralizado la llevó a querer abandonar su propio nombre.

La sala de Turismo Andaluz acogerá ocho proyecciones durante esta 29 edición: 'Pajuyuk', de Ruby Chasi, que visibiliza la labor de las parteras Napurunas de la Amazonía ecuatoriana y sus rituales post-parto para purificar su cuerpo y espíritu de la energía acumulada durante la asistencia; 'Cara de bicicleta', de Amaia Nerekan Umaran e Itziar Zorita Agirre, se sitúa a finales del siglo XIX, cuando las mujeres comenzaron a montar en bicicleta y se difundió el supuesto diagnóstico de una "enfermedad" inventada para disuadirlas de pedalear; y el documental 'La fuerza del silencio', de Samuel Vela, se desarrolla en la región del Tigray (Etiopía) y sigue la vida de Letebirhan, una joven de 17 años cuya vida fue fracturada por la guerra.

También 'Llamarse Olimpia', de Indira Cato; 'Agatha y el amor', de Elke Franke, cuenta la historia de una adolescente mexicana llena de preguntas sobre identidad, sexualidad y amor. Un relato íntimo y luminoso sobre el autodescubrimiento, la autonomía y el amor; 'Watch over us', de Carlos García de Dios, narra la historia de Victoria López, madre de tres bebés, condenada a siete años por venta de drogas.

Un programa estatal le permite quedarse en casa hasta que sus gemelas cumplan un año, una cuenta atrás llena de luces y sombras; y el largometraje 'Recuerdo tu nombre', de Silvia Venegas, donde la arqueóloga Laura Muñoz lucha contra el tiempo y el olvido para descubrir la verdad oculta en las fosas comunes de la Guerra Civil española. Sus manos rescatan las historias de mujeres asesinadas y desaparecidas por ser libres y valientes.

Además, el martes 10 de marzo, el Rectorado de la UMA acoge la masterclass de la periodista y productora Inés Romero: 'Mujeres en el audiovisual: logros, desafíos y poder creativo'. Un encuentro que propone una mirada actual al papel de las mujeres en la industria cinematográfica y audiovisual. Un espacio de reflexión y diálogo dirigido a estudiantes y profesionales interesados en comprender hacia dónde evoluciona el sector y qué oportunidades se abren para una industria más diversa, competitiva y sostenible.

Por último, han valorado que "la calidad de las obras presentadas, los profesionales que participarán y las mesas redondas, convierten a 'Afirmando los derechos de las mujeres' en una cita imprescindible dentro de la amplia agenda del Festival de Málaga".