La II Semana de la Proximidad se celebrará del 16 al 22 de octubre con más de 150 actividades en los barrios de Málaga

La concejala delegada de Participación Ciudadana, Mar Torres, presenta las actividades programadas en los distritos con motivo de la II Semana de la Proximidad. - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga impulsa la II Semana de la Proximidad, que se celebrará del 16 al 22 de octubre con más de 150 eventos programados por parte de cerca de un centenar de organizaciones, instituciones y establecimientos de los once distritos de la ciudad para concienciar sobre la importancia de lo local y visibilizar a las entidades que ponen en valor la proximidad como factor clave de la calidad de vida y de la sostenibilidad.

Bajo el lema 'Redescubriendo nuestros barrios', la II Semana de la Proximidad es una iniciativa promovida por el Área de Participación Ciudadana junto a la Fundación Foro NESI con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía en torno a cuatro ejes: regeneración urbana, alimentación sostenible, economía local y vida de barrio.

La concejala delegada de Participación Ciudadana, Migración y Cooperación al Desarrollo, Mar Torres, acompañada por el coordinador local en Málaga de Foro NESI, Álvaro López, han informado este jueves sobre esta acción, a la que en su segunda edición se han adherido hasta ahora un total de 93 organizaciones de la ciudad.

Así, han detallado que se ofrecerá más de 150 acciones, entre las que figuran paseos inclusivos en 'yayacleta' para personas mayores o con movilidad reducida, pintura de murales, intercambio de ropa, trueque de libros, talleres para diseñar el escaparate de tiendas, sesiones de yoga al aire libre, entrenamientos funcionales en la playa, talleres de manualidades, mercadillos solidarios, clases de verdiales, una charla práctica sobre seguridad en Internet, torneos de ajedrez y parchís, exposiciones o un 'showcooking' o jornadas de puertas abiertas en distintas instalaciones.

Las personas interesadas en participar tienen toda la programación disponible en la web https://semanaproximidadmalaga.es/. El número de eventos y su variedad reflejan el crecimiento y la consolidación de esta iniciativa, ya que en su primera edición participaron 52 entidades de la ciudad que llevaron a cabo 95 actividades.

ADHESIÓN DE EVENTOS

Además, el procedimiento activado a mediados del pasado mes de julio para que el tejido asociativo y comercial de la ciudad pueda presentar sus propuestas aún permanece abierto a través de la web https://semanaproximidadmalaga.es/ para entidades que realicen sus actividades en sus instalaciones y no requieran la tramitación de permisos para ocupar la vía pública --ya tramitados para los que han sido solicitados previamente--.

Así, en la sección de Colaboradores deberán describir su propuesta de evento, que será analizada para su validación e incorporada al calendario general con un enlace para que las personas interesadas en asistir y participar puedan inscribirse.

En este sentido, han precisado que, para facilitar la organización y el desarrollo de estas actividades, se recomienda a las personas que deseen participar o asistir a algunos de estos eventos que se inscriban a través de este mismo enlace.

De esta manera, el Ayuntamiento pretende llenar la ciudad de experiencias positivas de proximidad para concienciar sobre la importancia de lo local y visibilizar las numerosas organizaciones que trabajan en Málaga por una ciudad más próxima, sostenible y justa.

Las actividades planteadas giran en torno al consumo de cercanía, las redes de cuidados locales y el urbanismo de proximidad, fomentando una ciudad más habitable de la mano del tejido social, a la vez que se pone en valor el trabajo diario del movimiento asociativo malagueño.

Para arrancar la Semana de la Proximidad, el mismo día 16 de octubre se celebrará un encuentro en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento, en el que, tras la apertura institucional, se mantendrá una ponencia y una mesa redonda sobre proximidad y varias organizaciones participantes expondrán sus eventos al público.