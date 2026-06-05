El II Torneo de la Amistad de fútbol playa reúne este fin de semana en Málaga a equipos de España, Portugal y Marruecos

Presentación del 'II Torneo de la Amistad de fútbol playa' - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'II Torneo de la Amistad de fútbol playa' reunirá durante el fin de semana a equipos de España, Portugal y Marruecos en el Estadio Pedro Díaz del Complejo Deportivo RFAF Málaga.

La competición se ha presentado de manera oficial este viernes en el Patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga donde se ha informado de que en esta segunda edición participarán el ACD Sotao, el CDUB Andalusí, el Enpie Málaga y el Ittihad Tanger, que buscarán suceder al campeón de la pasada edición.

El acto ha contado con la presencia de el vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol y presidente del Comité de Fútbol Playa, Diego Martínez, así como con los representantes institucionales, federativos y de los clubes participantes.

Martínez ha destacado la importancia de dar continuidad a una iniciativa que el pasado año celebró su primera edición en Tánger y ha señalado que lo que pretenden es "que sea mejor que la edición anterior" y ha puesto de relieve el nivel de los equipos participantes.

El vicepresidente de la RFEF ha subrayado además que este tipo de torneos permiten seguir acercando el fútbol playa al público y contribuyen a impulsar una modalidad que continúa creciendo. "Este torneo es un aliciente más para que vean lo que es este deporte y la expectación que mueve", ha afirmado.

Por su parte, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Málaga, Borja Vivas, ha destacado la apuesta de la ciudad por este tipo de eventos. "Para nosotros es un espaldarazo para el compromiso que tenemos con el deporte y para el fútbol playa".

Entre los asistentes también ha estado la leyenda del fútbol playa y ex mejor jugador del mundo, Madjer. El portugués ha puesto en relieve el nivel de los jóvenes futbolistas presentes en el torneo y ha asegurado que "tienen mucho talento y mucho futuro, tanto para Portugal como para España", subrayando además la calidad existente en ambos países.

Las semifinales se disputarán durante la jornada de este viernes con los enfrentamientos entre ACD Sotao y CDUB Andalusí a partir de las 18,00 horas y Enpie Málaga e Ittihad Tanger desde las 19,30 horas.

Los vencedores de ambos encuentros se medirán el sábado en la gran final del torneo. El acceso a todos los encuentros será gratuito para el público asistente.