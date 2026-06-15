IMFE Málaga organiza nueva edición de la Semana de la Moda esta semana para impulsar talento y emprendimiento local

Cartel Semana de la Moda del IMFE. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE) de Málaga organiza una nueva edición de la Semana de la Moda del 17 al 19 de junio para impulsar el talento y el emprendimiento en el sector textil local.

Se trata de una iniciativa destinada a apoyar el desarrollo empresarial y dar visibilidad a la profesionalización de la industria de la moda en la ciudad, según han informado desde el Ayuntamiento malagueño en una nota.

La programación incluye encuentros con profesionales del sector, un 'Pop-Up' de emprendedores, una sesión de fotografía y vídeo profesional y rutas por talleres de alta costura y comercios de moda, entre otras iniciativas. Todas las actividades son gratuitas, previa inscripción en la web del IMFE, hasta completar aforo.

La programación comienza el miércoles a las 09,30 horas, en las instalaciones del Hotel Only You, con un 'Desayuno de Marcas de Moda'. Este encuentro técnico está configurado como un espacio de 'networking' para la creación de sinergias comerciales entre los agentes del sector.

Tras la apertura, se celebrará el 'Pop-Up de Emprendedores de Moda'. En esta muestra sectorial, creadores de moda y diseñadores de complementos exhibirán sus colecciones y propuestas innovadoras con el objetivo de propiciar el intercambio de conocimientos sobre tendencias de mercado y experiencias de gestión empresarial.

De forma paralela, se desarrollará una sesión de fotografía y vídeo profesional (shooting) en diferentes localizaciones del hotel con el fin de dotar a las marcas participantes de material gráfico de alta calidad para su promoción. Para el desarrollo de la sesión, el IMFE contará con la colaboración de la agencia de modelos de Manuel Beltrán.

La actividad continuará el jueves, en horario de 10,00 a 13,30 horas, con una ruta de ateliers y creadores de moda por el Centro Histórico, diseñada para dar a conocer los procesos creativos y los espacios de trabajo del talento local.

La jornada se iniciará con un desayuno de trabajo en el Hotel Cristine Bedfor, donde los asistentes podrán intercambiar impresiones antes de comenzar el itinerario guiado. A continuación, se visitarán los talleres de alta costura de firmas consolidadas de la ciudad con una larga trayectoria, como Montesco y Susana Hidalgo, cuyos responsables compartirán su experiencia en la gestión artesanal y el diseño exclusivo.

El recorrido finalizará con el encuentro con Derek Anthony Purcell, director creativo y fundador de la firma Bang London, especializada en el diseño y creación de ropa deportiva de lujo y vestimenta escénica innovadora, reconocida internacionalmente por su trabajo para artistas como Beyoncé, Kate Moss o Rita Ora.

Por último, el viernes se iniciará con un desayuno de bienvenida en el Hotel Áurea Palacio de la Tinta a las 10,00 horas, antes de realizar un recorrido guiado por establecimientos y comercios referentes del sector en la ciudad.

Durante el itinerario, se visitará el local de 'Thirty30shop', firma con más de 16 años de trayectoria en la capital ubicada en el Paseo de Reding número 47. Los participantes conocerán también el proyecto de 'Paulette.shop', marca caracterizada por sus colecciones exclusivas orientadas a la creación de estilos personalizados.

La ruta concluirá en 'Sofiasantini.Atelier', un espacio de confección artesanal con un lenguaje minimalista y contemporáneo que concibe la moda como una expresión artística.

En cada una de las paradas se analizará la importancia de la identificación del segmento de mercado objetivo, las estrategias de marketing en el punto de venta y las claves para ofrecer un servicio de asesoramiento especializado a la clientela. Inscripciones se pueden hacer en https://imfe.malaga.eu/imfeinscripciones/inscripcion//15388

La Unidad de Empresas del IMFE, además de organizar actividades de encuentro empresarial como la 'Semana de la Moda', ofrece una serie de servicios de información, orientación y asesoramiento en su objetivo de incentivar la creación y mantenimiento de empresas.

Se trata de actividades específicas, de carácter presencial, que incluyen conferencias de profesionales del sector, 'catas' empresariales o los 'Networking' que se desarrollan en distintos distritos de la ciudad desde el año 2015 y que incluyen formación, intercambio de experiencias y la creación de redes de negocios entre pymes y autónomos de una forma lúdica.