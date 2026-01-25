Impulso a la comercialización, eje de la presencia de Mercamálaga en la feria H&T 2026 - MERCAMALAGA

MÁLAGA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Mercamálaga participará en el Salón H&T 2026 con el objetivo principal de impulsar la comercialización de los productos de las empresas mayoristas ubicadas en su Unidad Alimentaria.

Al respecto, han señalado que refuerza así su apoyo a los mayoristas y empresas del sector agroalimentario presentes en sus instalaciones. En esta nueva edición del Salón de Innovación en Hostelería, Mercamálaga facilitará encuentros comerciales entre los operadores interesados y las principales empresas del sector hostelero de la Costa del Sol, con el fin de generar sinergias que permitan ampliar sus redes de distribución.

De igual modo, se ha editado una guía empresarial que recoge información detallada de todas las empresas y operadores que desarrollan su actividad en la Unidad Alimentaria de Mercamálaga.

Para esta edición de H&T, Mercamálaga contará con un estand de 121 metros cuadrados, distribuido en dos áreas diferenciadas, "con el propósito de facilitar que la presencia de las empresas mayoristas cumpla su objetivo de incrementar la comercialización de sus productos y, al mismo tiempo, servir como punto de encuentro con clientes actuales para afianzar las relaciones comerciales", ha señalado el director general de Mercamálaga, Jaime Touchard.

Este encuentro comercial, enfocado al sector turístico y hostelero de la Costa del Sol, servirá también para que Mercamálaga dé a conocer los avances realizados en el funcionamiento y la operativa del mercado, sus servicios, la incorporación de nuevos equipos orientados a favorecer la economía circular y el fomento del contacto comercial.

Asimismo, se informará sobre las mejoras impulsadas en las distintas instalaciones de la Unidad Alimentaria, que están ofreciendo resultados muy positivos.

También han detallado que desde el área de Mercados de Mercamálaga se ofrece un apoyo institucional a las empresas mayoristas con el objetivo de proporcionar a las asociaciones empresariales del mercado un espacio en el que presentar sus productos, fortalecer relaciones comerciales y establecer nuevos canales y vínculos con empresas interesadas en los productos de alimentación que comercializan los operadores de Mercamálaga.

"La relevancia del Salón H&T como evento de referencia a nivel nacional, junto con nuestro compromiso de apoyo a las empresas que operan en la Unidad Alimentaria, convierten esta cita en un excelente escaparate para proyectar la imagen de Mercamálaga como un mercado mayorista moderno, adaptado a las demandas actuales, con una clara vocación de servicio y una apuesta firme por la sostenibilidad y la excelencia", ha concluido el director general de Mercamálaga.