Un informe de la UMA alerta del incremento en un 63% respecto a 2024 de las personas sin hogar en Málaga

Presentación 'Personas sin hogar en la ciudad de Málaga: situación y evolución 2024-2026', en la Universidad de Málaga. - UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

MÁLAGA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra de Inclusión Social de la Universidad de Málaga (UMA) ha presentado este martes el segundo informe sobre las personas sin hogar de Málaga, un documento que ha alertado sobre el aumento en un 63% del sinhogarismo en la capital malagueña con respecto a los datos recogidos en el primer estudio, elaborado en 2024.

Es uno de los principales datos extraídos del informe elaborado por profesionales de la UMA titulado 'Personas sin hogar en la ciudad de Málaga: situación y evolución 2024-2026'. En él, se ha realizado un segundo mapeo de la situación del sinhogarismo, en la que se ha entrevistado a 647 personas, de las que 302 estaban en la calle --46,7% del total--, mientras que 345 pernoctan en alguno de los recursos ofrecidos por las administraciones, alcanzando un 53,3% de los encuestados.

El equipo investigador está coordinado por los profesores Rafael Arredondo y María de las Olas Palma, del Departamento de Psicología Social, Trabajo Social y Servicios Sociales y Antropología Social de la UMA, quienes han advertido sobre "la necesidad de respuestas estructurales para afrontar el problema, al detectar un aumento de los casos y situaciones de cronificación".

Junto al equipo investigador de la Cátedra de Inclusión Social de la UMA, casi 300 personas han participado en la elaboración del estudio. Entre ellas, alumnado de diferentes titulaciones de grado y máster, voluntariado de las entidades sociales y profesionales de los diversos centros.

Entre sus conclusiones figura que después de analizar la situación previa y presente de los 'sinhogar', el perfil es "claramente" masculino: El 81,3% de hombres frente al resto de mujeres, con una edad media de 43,8 años.

Por otro lado, los investigadores apuntan que el nivel educativo es bajo, ya que el 46,2% posee solo estudios primarios, mientras que el 62,3% de las personas entrevistadas eran extranjeras.

Según los investigadores, esta nueva aproximación a la realidad del 'sinhogarismo' se ha realizado "en un contexto de profundas transformaciones en las dinámicas y condiciones de acceso a la vivienda, con crecientes dificultades para disponer de un alojamiento adecuado, estable y asequible, así como una progresiva diversificación de las necesidades habitacionales y trayectorias que confluyen en el sinhogarismo".

Al respecto, el grupo de investigación ha detallado que el objetivo del trabajo "era conocer la realidad actual de las personas que se encuentran en situación de sinhogarismo en la ciudad de Málaga y analizar cómo ha evolucionado respecto al análisis previo, contribuyendo con ello a una mejor comprensión de sus necesidades y de los desafíos que plantea su atención".

FALTA DE PERMISOS DE TRABAJO Y PARO ESTRUCTURAL: BARRERAS DE ACCESO

Respecto a la situación laboral de los entrevistados, los investigadores han señalado que el desempleo no responde únicamente a las dinámicas del mercado, sino a otros obstáculos de carácter legal que limitan el acceso a la vivienda.

El estudio ha remarcado que entre quienes no trabajan, la falta de permisos de trabajo empata con el paro estructural como la principal barrera de acceso al empleo, con un 26,9% cada una.

Por tanto, los investigadores han remarcado que para las personas inmigrantes que se encuentran en situación de 'sinhogarismo', "su regularización jurídica se confirma como requisito indispensable y prioritario para activar sus trayectorias laborales".

Aun así, el estudio ha mostrado que la gran mayoría de las personas sin hogar cuenta con experiencias laborales previas en sectores de alta precarización y temporalidad (hostelería, construcción y limpieza), estando en la actualidad el 29,5 % de ellos trabajando.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA LA COMPRENSIÓN DEL SINHOGARISMO EN MÁLAGA

Los autores del informe han planteado varias líneas de actuación para la comprensión y el abordaje del sinhogarismo, entre las que está la prevalencia de factores estructurales sobre los individuales: "El trabajo ha puesto de manifiesto que el 'sinhogarismo' en Málaga está condicionado principalmente por variables socioeconómicas y administrativas, desmitificando la posible atribución del problema a condiciones individuales".

"La precariedad económica, las dificultades laborales, la dificultad de acceso a la vivienda y la irregularidad administrativa constituyen los principales detonantes de la exclusión residencial", han señalado los investigadores.

Asimismo, han alertado que los datos sociodemográficos revelan una marcada intersección entre los flujos migratorios y el sinhogarismo, que se traduce en una presencia importante de población de origen extranjero durmiendo en las calles de Málaga.

Ante este fenómeno, los investigadores han señalado que "se hace evidente la necesidad de incorporar una perspectiva intercultural y de regularización formativa y laboral en las políticas de inserción".

Entre las conclusiones también ha figurado el perfil de los entrevistados por aprecio a la autonomía y arraigo territorial al "existir una clara discrepancia entre el modelo asistencial tradicional y las aspiraciones de la población diana".

Entre los datos extraídos del informe, el 54,8% de los encuestados ha rechazado las soluciones institucionales y opta por el acceso a una vivienda propia. Asimismo, el 72,5% manifiesta su deseo de permanecer en Málaga.

El estudio ha alertado de la alta inseguridad y brecha de género en la violencia que sufren las personas sin hogar en Málaga. En concreto, alerta de que tres de cada cuatro personas son objeto de discriminación y delitos --principalmente robos e insultos--.

Asimismo, el 21,1% de las mujeres encuestadas ha reportado haber sido víctima de agresión sexual, en comparación con el 1,8% de los varones.

Finalmente, la UMA ha destacado que este segundo mapeo tiene su antecedente en un primer estudio desarrollado en 2024, que marcó el inicio de una forma de trabajo basada en la colaboración entre los diferentes agentes implicados en la atención al sinhogarismo.

La participación conjunta de la Universidad, el Ayuntamiento y las entidades sociales permitió combinar el conocimiento generado desde el ámbito académico con la experiencia acumulada por quienes desarrollan su labor directamente con las personas sin hogar.

Por su parte, la Universidad ha declarado que esta situación "requiere de acciones estructurales donde facilitar el acceso a una vivienda, digna y adecuada, se sitúa como elemento crucial, sobre todo en colectivos con mayores índices de vulnerabilidad".