Instalan 43 nuevos contenedores marrones para bioresiduos orgánicos en la zona de Teatinos de Málaga capital

MÁLAGA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha informado este martes de la instalación de 43 nuevos contenedores marrones para la recogida de bioresiduos orgánicos en el distrito de Teatinos tras la entrada en servicio de este quinto tipo de contenedor en la capital la semana pasada.

La concejala de Servicios Operativos y responsable de Limasam, Teresa Porras, junto a la concejala del Distrito Teatinos, Noelia Losada, ha incidido en la implantación como experiencia piloto de la recogida selectiva de biorresiduos, en el marco de la nueva Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

A partir de ahora y de manera paulatina en Málaga se va a colocar un nuevo contenedor, que será fácilmente distinguible por tener la tapa de usuario de color marrón. Este contenedor se une al amarillo, para envases de plástico; al azul, para el papel y cartón; al verde, para el vidrio; y al gris, que desde su implantación se empleará exclusivamente para la fracción resto (aquellos que no son biorresiduos).

Estas acciones se complementarán, con las inversiones ya anunciadas en el Centro Ambiental de Málaga, encaminadas a generar un compost de calidad generado desde el biorresiduo, que pueda ser empleado como abono en cultivos.

Esta experiencia piloto se inició en la barriada de Parque Litoral, donde ya hay instalados 30 contenedores. Tras la llegada a Teatinos, se seguirá con la implantación del contenedor marrón en zonas elegidas por reciclar un 5% más que la media de la ciudad.

Así, se implantará en el Distrito 7, Santa Paula, Parque Mediterráneo y Pirámides; en el 11, en la Colonia Santa Inés; en el 1, en concreto en la Malagueta; en el Distrito 2, en Echeverría El Palo, Juan Sebastián Elcano y Salvador Allende; en el 4, en Armengual de la Nota y zona de avenida Andalucía; y en el Distrito 11 en Puerto de la Torre.

El Ayuntamiento, a través de Limasam, va a realizar una campaña de comunicación, sobre el nuevo contenedor explicando en qué consiste, y para qué tipo de residuos está destinado, de cara a facilitar a la ciudadanía su labor de separación en el hogar. Esta campaña se reforzará con visitas a los colegios por parte de Limasam.

USO DEL CONTENEDOR MARRÓN

Según han recordado, este nuevo contenedor marrón deberá captar el 40% de los residuos que actualmente van al contenedor gris y que corresponden a biorresiduos, precisando que van a este contenedor aquellos residuos que se pueden descomponer y/o producir olores, como por ejemplo restos de comida; carne, pescado, frutas, verduras, pan y cáscara de huevo.

También irán cajas de pizza y servilletas de papel manchadas por alimentos; resto de infusiones; café y bolsitas de té; y restos vegetales, como flores y hojarasca. Además, el usuario debe emplear bolsas compostables en el contenedor marrón.

Asimismo, han detallado y diferenciado aquellos residuos que seguirán quedándose en el contenedor gris (fracción resto), como son los materiales multicapa como pañales y compresas; excrementos de animales; restos de cerámica, platos, fuentes, jarrones, así como copas de cristal --que no debe ir al contenedor verde por que no es un envase de vidrio; elementos de plástico que no sean envases, como bolígrafos, cepillo de dientes o chupetes; cenizas como los restos del barrido, bolsas de aspiradoras, cigarrillos.

Los vecinos podrán encontrar las carpas con más información en tres puntos de la avenida de Plutarco, como son el número 59, en el cruce con calle Parménides y en el cruce con calle Eolo. La semana del 20 al 24 de junio.

La nueva Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular incorpora al ordenamiento jurídico la directiva aprobada en 2018, con las modificaciones que esta introduce en la Directiva Marco de residuos.

Así, se refuerza aún más la aplicación del principio de jerarquía mediante la obligatoriedad del uso de instrumentos económicos y, se fortalece la prevención de residuos incluyendo medidas para contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible relativos al desperdicio alimentario.

Asimismo, se incrementa a medio y largo plazo los objetivos de preparación para la reutilización y reciclado de los residuos municipales, y se establece la obligatoriedad de nuevas recogidas separadas, fomentándose la preparación para la reutilización y el reciclado.