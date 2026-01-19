Instituciones cancelan actos públicos y presentaciones de la Costa del Sol en Fitur debido al accidente ferroviario

Archivo - Imagen de arhivo de 2025 de la Feria Internacional del Turismo (Fitur) en Madrid. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las instituciones malagueñas han cancelado los actos y presentaciones públicas previstas para esta semana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid debido al accidente ferroviario ocurrido este pasado domingo en Adamuz (Córdoba), que se ha saldado con al menos 39 fallecidos y 152 heridos. No obstante, algunas mantendrán las reuniones profesionales y de carácter técnico.

En este sentido, el alcalde de la capital malagueña, Francisco de la Torre, ha indicado que "no se van a hacer lo que son presentaciones", aunque "sí trabajo técnico". "El sentimiento, la impresión y la solidaridad nos lleva a tomar la decisión conjunta, en ese sentido, de no estar presente en Fitur, que sea solo desde el punto profesional de la feria", ha explicado.

Asimismo, con motivo del "trágico" accidente ferroviario "y como señal de duelo y luto", Turismo Costa del Sol ha decidido también cancelar la agenda institucional y de presentaciones públicas a los medios de comunicación en su expositor en Fitur.

Así lo han informado desde la Diputación de Málaga, desde donde han precisado que solo se mantendrá la agenda de reuniones profesionales con las empresas y entidades del sector por parte de los técnicos de la empresa pública Turismo Costa del Sol.

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía también ha comunicado que con motivo del accidente "y como muestra de respeto y solidaridad con las víctimas familias y seres queridos", han decidido cancelar todas las actividades institucionales programadas para esta edición de Fitur 2026. "Nuestro más sincero pésame a todos los familiares y seres queridos de las víctimas en estos momentos", han señalado.

También la Fundación Cueva de Nerja (Málaga) ha decidido cancelar todas las actividades institucionales programadas y la Gala de Promoción turística previstas para Fitur 2026 con motivo del trágico accidente ocurrido en Adamuz y "como muestra de respeto y solidaridad con las víctimas y sus familias".

La decisión ha sido tomada por unanimidad de todos los patronos en la reunión del plenario celebrado en la mañana de este lunes a propuesta del presidente de la Fundación Pública de Servicios Cueva de Nerja y subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas.

Asimismo, desde la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves también se ha decidido suspender todas las actividades y presentaciones previstas en Fitur 2026 "como muestra de respeto y solidaridad tras el trágico accidente ferroviario", que, han indicado, "ha conmocionado a toda Andalucía".

"Desde la comarca queremos expresar nuestro más sentido pésame a las familias de las víctimas y nuestro apoyo a los heridos y a todas las personas afectadas por esta terrible tragedia. En estos momentos de dolor, consideramos que el acompañamiento, el silencio y la empatía son la mejor forma de estar presentes", han apuntado.

De la misma forma han actuado los ayuntamientos malagueños, que han cancelado las presentaciones institucionales previstas "en solidaridad con las víctimas del accidente" y como muestra de "respeto, solidaridad y condolencias hacía las personas fallecidas, así como a sus familias y allegados"; aunque en algunos casos mantienen las citas profesionales, como en el caso de Torremolinos, o Marbella, que realizará una agenda interna de trabajo.

Otra entidad que cada año despliega su promoción turística en Fitur, como el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga, ha decidido, igualmente, cancelar sus presentaciones, y en este caso también todas las reuniones profesionales que tenía programadas in situ en Ifema.

A nivel regional, el accidente ferroviario ha motivado que el Gobierno andaluz haya decidido revisar la agenda de actividad de sus altos cargos programada esta semana sobre la participación de Andalucía en la feria y ni el presidente Juanma Moreno ni el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, participarán en la inauguración del pabellón de Andalucía.

Así, se ha descartado la actividad política y de representación institucional al más alto nivel, por lo que la delegación andaluza la encabezará la secretaria general para el Turismo, Yolanda de Aguilar, como alto cargo de mayor rango que acudirá a este evento y se remarca así que se da un enfoque técnico a la asistencia a Fitur, que se concretará en la celebración de reuniones de trabajo con el sector.