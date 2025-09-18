El Internacional Marbella Tenis Sub-14 Trofeo Diputación de Málaga reúne a 275 jóvenes tenistas de 38 países

Este torneo forma parte del European Junior Tour. Se trata de la única prueba sub14 de este importante circuito que se disputa en Andalucía. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

Se celebrará del 22 al 27 de septiembre en el club Racket Los Monteros

El IV Internacional Marbella Tenis Sub-14 Trofeo Diputación de Málaga reunirá a 275 jóvenes tenistas de 38 países. Será del 22 al 27 de septiembre en el club Racket Los Monteros de Marbella, donde se vuelve a celebrar este torneo que lleva el nombre de Memorial Ignacio Saracho.

Este torneo forma parte del European Junior Tour, principal circuito competitivo europeo para tenistas de hasta 14 años, que se preparan para el salto al circuito ITF Junior y al profesionalismo.

Se trata de la única prueba sub14 de este importante circuito que se disputa en Andalucía; pruebas que cuentan para el ranking europeo de la categoría y que se celebran en casi todos los países miembros de Tennis Europe.

La edición 2024 reunió a jugadores de 32 países, y este año ya son 38 los países de los que proceden los 275 jugadores inscritos hasta la fecha en las diferentes categorías: individual masculino y femenino y dobles masculino y femenino