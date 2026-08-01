Un interno de la cárcel de Archidona (Málaga) se atrinchera en una celda al negarse a ser trasladado de módulo

Archivo - Cárcel de Archidona Málaga centro penitenciario Málaga II. - EUROPA PRESS/CEDIDA - Archivo

MÁLAGA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un interno del centro penitenciario Málaga II, ubicado en la localidad malagueña de Archidona, se mantuvo atrincherado este pasado viernes durante casi una hora en una celda con un palo tras negarse a ser trasladado de módulo.

Los hechos sucedieron sobre las 20,30 horas, cuando este interno, junto con otro, debía ser trasladado de módulo tras haber protagonizado un incidente previamente, han precisado a Europa Press fuentes penitenciarias.

En ese momento, este preso se atrincheró en su celda y se negó al traslado, situación que se mantuvo durante aproximadamente una hora, durante la cual se inició una negociación para que cesara en esta actitud.

Durante ese tiempo, el interno, de 21 años, con una complexión física "fuerte" y que tenía un palo y cuchillas, llegó a producirse cortes a sí mismo en el brazo, han señalado desde el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (Tampm), que han apuntado que también amenazó a los funcionarios.

Finalmente, se tuvieron que utilizar otras medidas, como rociar un espray en la celda, lo que hizo que el interno sacara las manos, fuera esposado y trasladado al módulo de aislamiento. Ningún funcionario resultó lesionado.

Desde el sindicato y desde Instituciones Penitenciarias han destacado "la profesional actuación" de todos los funcionarios y jefes de servicio que estuvieron en ese momento para resolver esta situación.