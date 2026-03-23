Interponen en Málaga 50 denuncias en relación con concentraciones no autorizadas de vehículos

Archivo - Imagen de archivo de la Policía Local de Málaga - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Local de Málaga han desarrollado un dispositivo especial de vigilancia del tráfico en diferentes zonas de la ciudad, como Teatinos, el recinto ferial y el parque empresarial Trévenez, para controlar las concentraciones de vehículos no autorizadas que se realizan los fines de semana por las noches.

En la operación, en el que se han interpuesto medio centenar de denuncias, han participado más de una treintena de agentes de las diferentes Jefaturas de Policía de Barrio, del Grupo de Investigación y Protección (GIP), del Grupo Operativo de Apoyo (GOA), del Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) y de la Unidad Aérea de Vigilancia, que utilizó dos drones.

De forma coordinada y simultánea, los agentes empezaron a desplegarse a primera hora de la noche del pasado viernes por las inmediaciones del perímetro de la explanada de Cortijo de Torres, en la que se suele instalar el mercadillo.

Ante la presencia policial, numerosos vehículos que se dirigían al interior del recinto ferial se retiraron hacia la zona universitaria, concretamente hacia la ampliación del campus en el entorno de la avenida Jenofonte y la calle Arquitecto Francisco Peñalosa.

Sin embargo, allí también se encontraron con agentes que cortaron los accesos este y oeste del campus, a fin de realizar un filtro para identificar y corregir las posibles infracciones de un grupo de conductores de coches tunning que ya se habían dado cita en el lugar, ha indicado la Policía Local en un comunicado.

Además, se realizó un control de velocidad en la zona, que dio como resultado 30 denuncias administrativas y una penal por exceso de velocidad --circulaba a 140 kilómetros por hora en una vía limitada a 50--, a las que se suman una por conducción temeraria --haciendo trompos a gran velocidad--, y una por conducir en sentido contrario al estipulado.

También dos por conducción negligente, seis por no haber pasado la Inspección Técnica de Vehículos, tres por estacionar en doble fila, dos por circular sin seguro, una por carecer de permiso de conducción, una por conducir con un permiso que no habilita para el vehículo que conducía el infractor y una por conducir superando la tasa de alcohol establecida reglamentariamente. También se han levantado once actas por tenencia de estupefacientes.

Junto con el cerco que se realizó en las zonas de la Feria y la Universidad, el Parque Empresarial Trévenez también fue objetivo de los infractores.

La Policía Local de Málaga se dirigió hacia el lugar y cerró el perímetro de acceso al mismo. El dispositivo de este fin de semana forma parte de un plan especial que lleva a cabo la Policía Local de Málaga y que, desde hace meses, se ha reforzado para evitar este tipo de concentraciones.

Además, mediante la investigación en redes, a través de fuentes abiertas, los agentes detectan las convocatorias y se anticipan a las mismas, estableciendo controles en las zonas más sensibles. La finalidad, han señalado, es acabar con estas prácticas que ponen en riesgo la seguridad de los participantes y del resto de usuarios de las vías.